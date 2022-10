La UE sugiere un nuevo fondo común para la crisis energética similar al del rescate covid

La crisis energética derivada de la guerra en Ucrania vuelve a reabrir en el seno de la Comisión Europea. El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, sugirió este martes la creación de un nuevo fondo común financiado con emisiones de deuda conjunta, similar al mecanismo SURE que se puso en marcha para mitigar el golpe de la pandemia en el desempleo para, en este caso, mitigar la crisis de la energía y evitar la “fragmentación” entre Estados miembros del bloque en sus respuestas al reto energético.

En línea con la tribuna publicada junto con su colega de Mercado Interior, Thierry Breton en una serie de medios europeos, Gentiloni subrayó la necesidad de que la Unión Europea dé “un paso más” en su respuesta al impacto de la guerra de Rusia en Ucrania. ”Lo que hicimos con el mecanismo SURE durante la pandemia fue una propuesta interesante. Se basa en préstamos y creo que podría ser realista”, ha indicado Gentiloni a su entrada al Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) en Luxemburgo.

Si bien Gentiloni ha aclarado que no es un tema de discusión de la reunión en curso, ha incidido en que la intención es aumentar la “solidaridad” y “evitar el riesgo de fragmentación”, pero no “criticar a uno u otro Estado miembro”, ha señalado respecto al anuncio de Alemania de un paquete de ayudas energéticas de 200.000 millones de euros, que ha levantado reservas entre otros Estados miembro como Francia. ”No estamos culpando a los países, no estamos discutiendo el hecho de que cada país o Estado miembro, inevitablemente, estén apoyando sus economías”, ha subrayado el comisario de Economía.

¿En qué consiste el mecanismo SURE?

El mecanismo SURE fue uno de los instrumentos que se puso en marcha para mitigar el golpe de la pandemia y establece un máximo de 100.000 millones de euros en préstamos a los Estados miembro para financiar los planes. Estos fondos se financian con emisiones de deuda de la Unión Europea en el mercado y los Estados miembros contribuyen al instrumento aportando avales a las emisiones de la Unión Europea.

Opiniones contrarias

Sin embargo, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, se limitó a apuntar las “divergencias” que existen entre los Estados miembros cuando fue preguntado por la sugerencia de sus dos compañeros. “Requiere discusión, las opiniones sobre este tema varían entre los Estados miembros (...) Hay diferentes opiniones sobre la mesa”, expresó el exprimer ministro letón.

En este sentido, el ministro austríaco de Finanzas, Hartwig Löger, dijo que se trata de la opinión individual de los comisarios y parece que no es el sentir general dentro de la Comisión Europea, por lo que el tema estará también a debate. Löger defendió, no obstante, que tomar medidas nacionales frente al “desafío europeo” que plantea la crisis energética “no tiene sentido” por lo que abogó por propuestas comunes, en particular, por desacoplar el precio de la electricidad del precio del gas.

El ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, dijo que su país está a favor de medidas a nivel europeo como las compras conjuntas de energía o la modificación del mercado del gas, pero consideró que “los instrumentos que se pusieron en marcha durante la pandemia no pueden ser transferidos uno a uno a un choque de oferta y un escenario de inflación”. Esta crisis, consideró el político liberal, es “diferente a la de la pandemia” puesto que no está motivada por un problema de demanda, sino de oferta.

Gentiloni y Breton lanzaron ayer esta propuesta después de que Alemania anunciara un macroproyecto de hasta 200.000 millones de euros que destinará a financiar un tope al gas con el que quiere abaratar la factura de la electricidad de hogares y empresas, una iniciativa que ha generado recelos entre los socios del bloque pero que Berlín considera proporcionada. Este conjunto de declaraciones llega justo el día en el que los Veintisiete tratarán de desbloquear otros 20.000 millones con los que invertir en infraestructuras energéticas que permitan desprenderse de la dependencia en los combustibles fósiles de Moscú.