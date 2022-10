ROADIS: Una suma de valores sostenibles

Las últimas y sucesivas crisis (desde la de 2008 hasta la pandemia y ahora la Guerra de Ucrania) han sembrado la incertidumbre a escala global, pero de ella surgen oportunidades para encontrar nuestros valores fundamentales, nuestra fuerza y resistencia, elementos que dotan de sentido y estabilidad a nuestras vidas y proyectos.

Muchas industrias que dependían de la presencia física en los centros de trabajo tuvieron que adaptarse y encontrar nuevas formas para funcionar en remoto. De este modo, en los últimos años se ha puesto a prueba tanto nuestra imaginación como nuestros recursos, y esto ha supuesto afrontar nuevos retos. La COVID-19 hizo que el sector de las infraestructuras sufriera un importante revés con la imposición de cierres y la restricción de la circulación de personas en todo el mundo, que dejaron vacías carreteras y autopistas.

El elemento fundamental de la capacidad de ROADIS para afrontar este periodo de inestabilidad han sido sus sólidos principios de trabajo y su cultura de la ética y «compliance» (cumplimiento normativo). Esta cultura, en ROADIS, se apoya en tres pilares fundamentales: prevención, transparencia y reputación.

ROADIS se enorgullece de abordar los distintos retos de «compliance» empleando los mejores estándares del sector y yendo más allá de la mera adhesión a los requisitos legales y reglamentarios. Como dice el CEO de la compañía, José Antonio Labarra, «es importante que entendamos que en ROADIS todos somos ‘’compliance’'. Lo somos en nuestro día a día, en el desarrollo de nuestras funciones, desde las tareas más generales hasta las más específicas». Actualmente, esta forma de entender el «compliance» se ha convertido en uno de los valores diferenciales de la empresa. Es por ello que este concepto ha evolucionado hasta convertirse en una de las señas de identidad de ROADIS con la que todos los empleados están comprometidos.

Aunque la responsabilidad y el éxito del «compliance» recae de todos los integrantes de la compañía, ROADIS reconoció, desde un principio, la importancia del «tone at the top» («el ejemplo de los de arriba»), en el que se espera que el Consejo de Administración, los jefes de las unidades de negocio subsidiarias y los jefes de departamentos y equipos sean los primeros en cumplir activamente cualquier requisito y, por tanto, animen a los miembros de sus respectivos equipos y a otros compañeros a hacerlo del mismo modo.

Organización

ROADIS cuenta con un Comité de Ética y Compliance integrado por diferentes responsables de la organización, que actúa como guardián de su cultura. Además, la figura del Compliance Officer revisa periódicamente el programa, evalúa los riesgos existentes y los potenciales y trabaja para impulsar e implementar un programa dinámico a nivel corporativo. Este programa es el punto de referencia que todas las filiales de ROADIS deben adaptar a las jurisdicciones en las que operan a nivel mundial.

El Comité de Ética y Compliance de ROADIS tiene un doble papel: por un lado, impulsar su cultura en toda la organización y, por otro, ofrecer apoyo y asesoramiento a las divisiones de los diferentes países en los que opera para que puedan adaptar estas directrices lo más fielmente posible al programa corporativo asignado.

Código de conducta

El «tone at the top» es especialmente visible en el Código de Conducta. Encarna los valores y principios de ROADIS y es también una guía moral para que todos los públicos de la compañía (internos y externos) sepan cómo afrontar cualquier situación que se les presente en el día a día.

Este código se aplica por igual y se espera que se adhieran a él todas las personas de la organización independientemente de la posición que ocupan. A través de las diferentes campañas de comunicación y formaciones, se transmiten los diferentes mensajes de compliance a todas las partes interesadas.

A los socios comerciales y colaboradores de ROADIS también se les transmiten estos mismos valores, porque el impacto de su actividad se desarrolla más allá de las estructuras de la propia organización. Por eso, busca como objetivo fundamental el garantizar que no solamente ROADIS intenta operar con los más altos estándares éticos, sino que espera que las entidades con las que colabora también lo hagan.

Antisoborno y anticorrupción

Cada uno de los seis países en los que opera la compañía representa para sus responsables un reto único que hay que abordar con sus aspectos propios en términos de geografía, política y cultura. Porque cada territorio tiene su propia «personalidad». El desafío para cualquier empresa no es imponer su conjunto de normas y reglamentos para aplicarlos por la fuerza en dichas jurisdicciones, sino encontrar el método óptimo para reconocer el entorno ya existente e integrarlo , en este caso, en la cultura de ROADIS.

Las irregularidades relacionadas con sobornos y corrupciones también podrían presentarse en diversas formas y magnitudes. Además, tienen la complejidad añadida de sancionarse de manera diferente según los organismos reguladores, gobiernos y políticas propios de cada país.

Los equipos de ROADIS cuentan con los medios y las herramientas para actuar de manera correcta sin sentirse presionados para alcanzar los objetivos empresariales a cualquier precio. Entre estas herramientas se encuentran las «due diligences» sobre los riesgos geográficos, territoriales y de reputación, además de las comprobaciones legales, fiscales, financieras y similares para garantizar una investigación exhaustiva del proceso antes de embarcarse en cualquier nueva aventura.

Lo que permite al proyecto asumir estos retos ha sido, una vez más, su cultura de «compliance» que emana del nivel corporativo y se apoya en el «tone at the top». Esto da una guía moral a los profesionales que saben que no tendrán que afrontar estos desafíos por su cuenta.

Denuncia de irregularidades

En caso de que se produzcan incidentes relacionados con alguna mala conducta, a pesar de todos los esfuerzos de la compañía por funcionar con integridad, ROADIS ha garantizado un mecanismo para remediarlos de forma oportuna y eficaz.

El Ministerio de Justicia de España está preparando su proyecto de ley sobre la denuncia de irregularidades para este 2022. Esta ley tiene la finalidad de capacitar a las personas para que denuncien las infracciones, ya sean de naturaleza legal o de interés público, y garantizar la protección de los denunciantes contra cualquier represalia por hacer lo correcto.

ROADIS se ha anticipado y ya ha implementado activamente un robusto canal de denuncias a la altura de los más altos estándares mundiales y de las mejores prácticas de las principales empresas cotizadas en bolsa en España. De esta forma, la compañía está preparada para adaptarse a las legislaciones y prácticas más modernas a medida que se implanten y evolucionen.

Desde 2019, ROADIS ha puesto a disposición de sus empleados una plataforma autónoma llamada «Speak Out», que está gestionada por un tercero, para permitir a todos los miembros de sus equipos presentar sus preocupaciones o quejas, facilitando la opción de hacerlo de forma anónima. El denunciante también tiene la posibilidad de seguir el progreso de la denuncia que ha realizado o de aportar más información, todo ello sin tener que revelar quién es si decide no hacerlo.

Transparencia

Este proceso cuida el delicado equilibrio entre la preservación de la transparencia en la organización, uno de los pilares fundamentales de «compliance» (en todas sus operaciones y en el proceso de investigación de cualquier denuncia de este tipo) y la necesidad de asegurar el anonimato de aquellas personas que denuncien cualquier actividad sospechosa.

Este esfuerzo se lleva a cabo no solo a nivel corporativo, también se implementa en todos los países en los que ROADIS opera, teniendo cada territorio, además de la opción de contactar con los compliance officers regionales, acceso a la plataforma independiente de denuncias con una dirección web única y una línea telefónica disponible las 24 horas del día. La independencia de la plataforma garantiza que los datos registrados en ella se guardan y almacenan fuera de los servidores de la empresa.

El éxito en la resolución de los casos que, aunque no son demasiados, finalizan con una conclusión satisfactoria para los denunciantes, demuestra la eficacia y éxito del sistema. Porque ROADIS trabaja incansablemente para garantizar que su cultura de «compliance» no sea un mero ejercicio de participación. De esta forma, busca colaborar de forma continua con destacados nombres del sector para garantizar que la cultura que se desarrolle tenga, por una parte, un oído puesto en las tendencias que surgen y, por la otra, en las necesidades y la utilidad de estas para la organización, y así, seguir aprendiendo y creciendo.