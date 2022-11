El “delivery” de supermercados Lola Market echa el cierre un año después de ser adquirido por Glovo

La plataforma de reparto de supermercados Lola Market echará el cierre en España el 5 de noviembre, poco más de un año después de ser adquirida por Glovo. Así lo ha confirmado a LA RAZÓN un portavoz de Glovo. “Nos entristece profundamente informarle de que Lola Market cerrará sus operaciones y ya no podremos seguir entregándole sus pedidos de supermercado. A partir del 5 de noviembre, nuestra plataforma ya no estará activa. No obstante, usted podrá seguir haciendo sus pedidos a través de la plataforma de Glovo”, señala el correo que ha enviado la plataforma a sus clientes. Por el momento, la compañía no ha indicado a cuántos “riders” y trabajadores afecta el cierre y en qué términos se producirá el ERE, pero sí achaca la decisión a una caída de ventas por la situación inflacionaria. No obstante, todo apunta a que la pérdida de Lidl como uno de sus supermercados asociados ha desencadenado el cierre. Glovo ya procedió de manera similar cuando su filial Glovo B2B, de reparto de última milla, perdió AliExpress y cerró.

“Lola Market ha decidido cesar sus operaciones en España. Tomar esta decisión no ha sido fácil y los esfuerzos se centran ahora en apoyar a todos los empleados afectados, ya sea mediante la búsqueda de oportunidades dentro de la compañía o en su transición a nuevos puestos de trabajo”, señalan fuentes de Glovo en declaraciones a LA RAZÓN.

La desconexión de los repartidores se producirá el 11 de noviembre

Lola Market llegó a presentarse como la startup española que ofrecía una alternativa sostenible al servicio de reparto de comida de gigantes como Glovo y Deliveroo. Sin embargo, a mediados de septiembre de 2021, fue precisamente Glovo quien adquirió Lola Market, dedicada a compras de supermercado de gran volumen y compras ultrarrápidas, con el objetivo de posicionarse como la app de referencia en el segmento de las compras semanales planificadas de gran volumen. Tras la compra, Lola Market mantuvo su identidad y continuó operando de forma independiente a Glovo.

El servicio de Lola Market permite hacer la compra online sin tener que renunciar a los artículos favoritos de cada supermercado, ya que el cliente puede confeccionar su carro de la compra con productos de diferentes establecimientos y luego un personal shopper de Lola Market se encarga de adquirirlos. Estos personal shoppers son básicamente repartidores que se encargan de hacer la compra en los establecimientos seleccionados por el cliente y entregarla en la franja horaria elegida. Estos repartidores operan al estilo de los “riders” de Glovo, por lo que aquellos que sean autónomos no tendrán derecho a indemnización tras la extinción de la relación comercial, que se producirá el 11 de noviembre.

Motivos: la inflación y la pérdida de Lidl

La compañía atribuye el cierre a la pérdida de ventas por el incremento de precios de los alimentos, que ha llevado a los consumidores a buscar el ahorro, dejando de lado el valor añadido que ofrece el servicio de Lola Market.

Como intermediario, Lola Market se lleva un margen que varía en función del supermercado. Mientras que algunas cadenas pagan comisión a Lola Market por cada cesta de productos, otras incluyes ese margen como recargo a sus clientes. Aunque la firma no ha parado de sumar establecimientos asociados desde su nacimiento, en 2015, en septiembre perdió a uno de sus principales aliados: Lidl.

La cadena de origen alemán es una de las pocas que no tiene la opción de compra a domicilio, por lo que Lola Market ofrecía un servicio muy preciado para los fieles de Lidl. En cambio, otras cadenas como Mercadona, Carrefour o Alcampo ya tienen su propio servicio online, por lo que no es necesario recurrir a un intermediario para recibir la compra en casa. Así lo han expresado varios clientes en la página de reseñas Trustpilot. “Una lástima que Lidl ya no esté disponible en vuestra plataforma. Yo era asidua... dudo mucho que vuelva a comprar con vosotros. Carrefour o Mercadona tienen servicio online, no vale la pena comprar a través de un mediador. Volved a poner Lidl, o Aldi”, reclama una clienta de Lola Market. “Sin Lidl no aportan nada (a mi parecer)”, añade otro cliente insatisfecho.

Aunque en este caso el cierre no tiene que ver con los efectos de la “Ley Rider”, cabe recordar que desde la implantación de esta normativa el sector “delivery” ha experimentado importantes cambios, como la salida definitiva de Deliveroo de España, la llegada de nuevas empresas como Getir, Rocket (en febrero de 2022 cerró sus operaciones en todo el mundo) y Gorillas (finalmente también abandonó España) y la firma de Just Eat con UGT y CC OO del primer convenio que regula el trabajo de los “riders”. Actualmente, tanto Glovo como Uber Eats operan con autónomos y solo Just contrata a todos sus repartidores, ya sea directamente o mediante subcontratas.