Deliveroo deja de funcionar hoy en España 100 días después de la entrada en vigor de la ‘Ley Rider’

A las 10:00h de la mañana de este lunes 29 de noviembre la plataforma de reparto Deliveroo ha dejado de funcionar en España. Esta hora y día han quedado marcados en el calendario como el fin de sus operaciones en nuestro país, donde aterrizó en 2015 y que anunció que abandonaría el pasado mes de julio. Este verano, la plataforma explicó que esta propuesta de poner fin a las operaciones en España reflejaba su intención de centrar las inversiones y los recursos en los demás mercados en los que opera, ya que el español representaba menos del 2% del valor bruto de las transacciones (GTV) de la firma en el primer semestre de este año. En aquel momento, la compañía desmintió que su decisión tuviera relación con la entrada en vigor de la ‘Ley Rider’. Sin embargo, las comunicaciones de ERE enviadas a los trabajadores sí reconocen una conexión, 100 días después de la aprobación de la normativa. Ahora, Glovo, Just Eat, Uber Eats y las recién llegadas Rocket, Gorillas y Gettir luchan por repartirse sus clientes.

En concreto, Deliveroo explicó a sus trabajadores que la nueva reforma acarrea cuatro grandes perjuicios: un incremento de los costes salariales; reducción del volumen total de trabajadores en el sector dado que “algunos repartidores no desean cambiar su relación contractual debido a la debido a la rigidez” de la relación que se establece con la nueva normativa; “muchos restaurantes perderán volumen de negocio dado que las plataformas de reparto se verán obligadas a cerrar en áreas donde el coste de contratar a los repartidores no pueda asumirse” y, en opinión de Deliveroo, “a los consumidores se les ofrecerá un servicio menos eficiente y restringido”.

De no dejar España, Deliveroo reconoció que se mantendría en una situación de pérdidas estructural, intensificando dichas pérdidas en el ejercicio 2022 y 2023. En este sentido, se estima que Deliveroo cierre el ejercicio 2021 con unas pérdidas a nivel de Ebitda recurrente por importe de 8,8 millones de euros, las cuales, con la incorporación de los repartidores en la plantilla de la empresa, se esperan se incrementen hasta los 19,9 millones de euros en el ejercicio 2022 y 20,9 millones de euros de pérdidas en el ejercicio 2023.

Sin indemnización a los veteranos que no trabajaron el último año

El acuerdo de las condiciones del ERE fijó que los trabajadores recibirán un indemnización de 45 días de salario por año de servicio, con una cuantía mínima de 1.000 euros en caso de que la indemnización de 45 días resultara inferior a esa cuantía. Posteriormente, a estas cifras brutas habría que aplicarles las retenciones correspondientes. No obstante, si no se ha facturado nada desde el 2 de agosto de 2020 a 31 de julio de 2021, no se genera derecho a indemnización alguna, ni a los 45 días ni al mínimo de 1.000 euros. Esto deja sin ningún tipo de compensación económica a los riders veteranos que no hubieran trabajado el último año, pese a seguir dados de alta en la plataforma. El ERE se aplica a 3.861 trabajadores, 87 personas que ocupan puestos en departamento centrales y 3.774 riders.

Por otro lado, la compañía ofrece para todos los riders que quieran inscribirse un programa de ayuda a la recolocación que prestará Randstad, de seis meses de duración y de nueve meses para los mayores de 45 años de edad. Y aquellos que tengan más de 55 años de edad a la fecha de extinción y no tengan otro trabajo, tendrán derecho a que la empresa les pague un convenio especial con la seguridad social hasta los 61 años.

Protestas contra los efectos negativos de la ‘Ley Rider’

Las condiciones han hecho que cientos de riders afectados hayan mostrado su malestar contra la negociación del ERE de Deliveroo y contra lo que ellos consideran secuelas de la ‘Ley Rider’. Por ello, los representantes de RepartidoresUnidos.org y la Asociación Profesional de Riders Autónomos se concentraron este viernes 26 de noviembre frente al Ministerio de Asuntos Sociales para hacer entrega de una carta al comisario Europeo de Trabajo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, en la que le detallan el impacto de la ‘Ley Rider’ en España. En concreto, los repartidores calificaron en la misiva que la nueva norma ha deparado “devastadores efectos” entre el colectivo de los ‘riders’, ya que ha supuesto la pérdida de más de 8.000 empleos. “Esperamos que Europa legisle en la protección de los repartidores autónomos, ya que ni la ministra Díaz ni el Gobierno de España han tenido nunca en cuenta nuestras propuestas y ahora estamos viendo los devastadores efectos de esta ley”, señaló el portavoz de RepartidoresUnidos.org, Gustavo Gaviria.

En el lado contrario, los representantes de la parte social se mostraron “satisfechos con el resultado conseguido” en el ERE de Deliveroo, ya que afirmaron haber logrado “el mayor beneficio para todos los afectados, con independencia de la antigüedad”. Por su parte, la plataforma de ‘delivery’ compartió recientemente el siguiente mensaje: “Queremos dar las gracias a todos los riders y restaurantes que han trabajado con Deliveroo en España, así como a nuestros maravillosos clientes. La empresa se enorgullece de haber contado con algunos de los mejores restaurantes de España como socios y de haber colaborado con miles de riders que han trabajado duro para llevar a los españoles millones de deliciosas comidas desde 2015, incluso de haber sido una tabla de salvación para muchos de ellos durante la pandemia”.

Información relevante para clientes

En cuanto a los clientes, la compañía ha recordado en un comunicado que si disponen de crédito en su cuenta de Deliveroo, autorizarán al reembolso de este importe el 29 de noviembre. “Esperamos que este reembolso se realice en un plazo de 10 días laborables, pero esto dependerá de tu banco. Si no has recibido el reembolso previsto, ponte en contacto con nosotros en atencion@deliveroo.es. Si tienes una cuenta de Deliveroo Plus, cancelaremos tu suscripción el 29 de noviembre y te devolveremos tu último pago mensual. Este reembolso se te realizará en 10 días laborables”, ha señalado la compañía.