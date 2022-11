¿Comprar online sin tarjeta? Esta es la forma de hacerlo

Navegar por Internet forma parte del día a día de miles de personas, ya que el mundo está más conectado digitalmente que nunca, haciendo que para muchos sea inconcebible una vida sin estar en línea. Este instrumento ofrece a sus usuarios una gran cantidad de ventajas como el acceso a una inmensidad de información de manera casi inmediata, contactar con personas que se encuentren al otro lado del mundo o incluso poder realizar trámites o compras desde la comodidad del hogar, entre muchas otras.

No es nada nuevo que cada vez son más las personas que deciden realizar sus compras online, dejando a los comercios físicos en un segundo plano. En más de una ocasión hemos estado observando la pantalla de nuestro móvil, cuando de repente nos aparece ese producto que llevábamos un tiempo buscando y finalmente nos decidimos a comprarlo, aunque no encontramos la cartera para poder completar la adquisición. No obstante, la tarjeta de crédito no es la única alternativa, sino que con tan sólo saberse nuestro número de teléfono es suficiente para poder pagar online a través de la plataforma de Bizum.

En este contexto, cada vez son más los comercios online que incluyen el pago a través de Bizum, concretamente unos 22.259 establecimientos entre los que se encuentran supermercados, agencias de viajes o incluso floristerías, entre otros, tal y como explican desde esta plataforma.

De esta forma, en tan solo tres sencillos pasos los usuarios de esta aplicación pueden adquirir sus productos favoritos. En primer lugar, el consumidor deberá añadir al carrito todo lo que quiera comprar, después deberá seleccionar Bizum como método de pago y por último, en la app de su entidad bancaria aparecerá un aviso que deberá aceptar para confirmar la compra. Por tanto, algunas entidades tienen habilitada la confirmación de pago mediante clave Bizum, es decir, que a través de una clave de cuatro dígitos facilitada previamente por la entidad, se puede confirmar este pago.

¿Cómo se puede pagar online de forma segura?

Pese a que comprar online se encuentra integrado en la vida de miles de personas, hay otras muchas que desconocen esta herramienta digital. Por tanto, para que estos usuarios principiantes no cometan ningún tipo de error al adquirir sus productos por primera vez en la web, desde Bizum establecen dos sencillos consejos: