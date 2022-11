El nuevo producto de Ikea te traslada al pasado con esta maravilla

Ikea acaba de enamorar a los amantes de la música con la novedad que ha puesto a la venta con una edición limitada. La cadena sueca presente en casi todos los hogares (algunos repletos de sus muebles y utensilios, y otros un poco menos) cada vez nos sorprende más con otra clase de productos que no son los habituales de decoración o muebles propiamente dichos. Si hace poco nos sorprendía con un pack de limpieza a un precio irresistible y con multitud de utensilios para toda la casa, ahora gira completamente y presenta un maravilloso producto para los nostálgicos y los enamorados de la música, con su toque minimalista que Ikea sabe que gusta.

Vinilos, volver a casa

Son muchas las personas que se han quedado en un pasado que parece muy lejano pero que no lo es tanto y acumulan en casa discos, vinilos y todo tipo de música almacenada que no se puede escuchar porque los reproductores se han quedado obsoletos. Ikea ha decidido que desempolves esos discos que tienes guardados en alguna caja o estante del trastero y vuelvan a su sitio para poder escucharlos gracias a una novedad que ya se encuentra en sus tiendas y que si eres amante del diseño y la música no podrás obviar.

OBEGRÄNSAD Tocadiscos FOTO: Ikea

El tocadiscos en color negro de Ikea se llama Obegränsad está diseñado para apasionados de la música por auténticos expertos. De hecho hay toda una colección con este nombre, pero sin duda el tocadiscos es el punto fuerte de la colección. Este tocadiscos está diseñado en colaboración con los productores de Swedish House Mafia.

Podrás disfrutar del mejor sonido gracias a un tocadiscos de gran calidad con la punta de aguja de diamante con forma cónica que no daña los vinilos. Te resultará muy fácil ponerlo en marcha ya que solo tienes que conectar el cable RCA a un altavoz con amplificador integrado y el cable USB a una toma de corriente a través de un cargador USB. Se incluyen ambos claves, pero el cargador USB se vende aparte. Se incluye también 1 cápsula AT3600L con punta de aguja de diamante cónica que se pueden reemplazar. Este producto incluye 1 cable RCA (3, 5 mm) y 1 cable USB.

Para evitar que los discos se dañen accidentalmente, la base para el brazo de tono cuenta con un cierre de seguridad.

El tocadiscos emplea un mecanismo con correa y cuenta con un preamplificador integrado. Tiene además 2 opciones de velocidad: 33 y 45 RPM. Eso sí por si has olvidado cómo se maneja un tocadiscos coloca con cuidado la punta de aguja en el tocadiscos. Si se suelta sin cuidado, puede romperse y dañar el tocadiscos.