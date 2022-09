Ikea lanza un pack que será imprescindible para la limpieza de tu casa

Si hablamos de decoración en casa y pensamos en un sitio donde comprarlo todo , el 95% de las personas pensaría en Ikea, aunque es cierto que últimamente otras grandes cadenas de supermercados le hacen la competencia directa y cada vez son más los clones que podemos encontrar en otras tiendas, ya sean físicas o online, que han decidido que sus versiones de muebles para la entrada, zapateros o estanterías con esa versión minimalista tan clásica de Ikea se pueden lograr y vender (y muchos de ellos a precios aún más bajos) . Por eso el gigante sueco ha decidido que igual que otros venden sus modelos más icónicos, en Ikea han propuesto que además de poder comprar toda clase de objetos de decoración, muebles e incluso comida, ahora también nos podemos encontrar con que venden un juego de limpieza que es ideal para dejar impolutos rincones, ventanas y suelos. Sí, como leen, Ikea se lanza de lleno al mundo de la limpieza y lo hace por todo lo alto, porque con este pack tendrá solucionada la limpieza de toda la casa.

PEPPRIG Juego de limpieza , limpiacristales FOTO: Ikea

Limpiar toda la casa con los objetos de un solo pack

El juego de limpieza que se vende en Ikea tiene, como no podía ser de otra manera, uno de esos nombres típicos de la cadena sueca. En este caso se llama Pepprig . Este pack consta de un mango telescópico que tiene una serie de cabezales compatibles con él para que sea más cómodo trabajar. Entre los artículos que contienen este juego de limpieza hay un cepillo que podremos convertir en mopa, un cepillo de mano para superficies más pequeñas, un plumero y un limpiacristales (tipo rasqueta).

Todos los paños que se encuentran a disposición de estos artículos son de microfibra, un material que limpia eficazmente y elimina las manchas difíciles incluso sin usar detergente. Los paños de microfibra son perfectos para limpiar cristales, espejos y otras superficies brillantes sin dañarlas. Eso sí , tendrá que tener en cuenta que las fundas de recambio se venden aparte y que no le van a durar toda la vida. Los paños de microfibra puede lavarlos en la lavadora sin problema a 40º C como máximo, con un tratamiento normal , así que podrá reutilizarlos. Recuerde no usar lejía, ni secadora ni plancha una vez que los haya lavado.

PEPPRIG Juego de limpieza FOTO: Ikea

Además, y por si esto fuera poco, Ikea completa este juego de limpieza con unos ganchos que se pueden pegar en la pared para dejar todos los artículos de limpieza bien ordenados. La cadena sueca recuerda que los ganchos no se pueden pegar sobre papel pintado, deberá usar una superficie plana y limpia y así poder dejar colgados sus artículos de limpieza para el próximo uso.

Ikea se ha propuesto que puedas dejar tu casa limpia “como los chorros del oro” con este juego de limpieza por tan solo 25 euros. Seguro que la próxima vez que vaya a darse una vuelta por algún establecimiento de la cadena sueca le pica el gusanillo y prueba a ver si realmente son tan buenos en los productos de limpieza como lo son en sus otros artículos. Usted decide.