Invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo: el curso definitivo de finanzas personales

Invertir con conocimiento y forjar un patrimonio a largo plazo es una meta al alcance de todo aquel que esté dispuesto a formarse. En el ámbito de las finanzas personales, el curso de referencia es el recién lanzado “Invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo” que ha sacado el equipo de “El despertador de tu dinero” junto con la comunidad inversora “Los Locos de Wall Street”. Este curso online ofrece 120 horas de formación con contenidos de gran calidad e impartidas por expertos de reconocido prestigio.

El equipo de profesores está compuesto por Domingo Soriano, Manuel Llamas y Luis Fernando Quintero, y los profesores de los “Locos de Wall Street”, como el profesor de la Universidad de Málaga José Manuel (Che) Cabello, el asesor del fondo Tercio Capital Edgar Fernández o el EFA (European Financial Advisor) Antonio Hidalgo. A sus clases se sumarán las lecciones magistrales de grandes referentes como el economista Daniel Lacalle, que ha dirigido la sesión inaugural, Emérito Quintana, analista del fondo Numantia, José Luis Benito, Consejero Delegado de True Value, Juan Huerta de Soto, analista de Cobas AM, el inversor Adrian Godás, el educador financiero Juanjo Ayuso o el profesor universitario y economista Miguel Anxo Bastos.

Los principales objetivos de este curso de finanzas personales son: enseñarle los conceptos claves que necesita para manejar sus finanzas, obtener rendimiento de sus inversiones, mejorar su relación con las finanzas personales y conocer los errores que se suelen cometer en el camino hacia la independencia financiera. En definitiva, este programa formativo le permitirá adquirir los conocimientos suficientes para poner en marcha una estrategia que le genere buenos rendimientos a largo plazo, siendo consciente de los riesgos.

El contenido (accesible durante 12 meses) ha sido elaborado por expertos con información totalmente actualizada al mercado. El curso es completamente online y flexible, para que cada participante pueda adaptarlo a sus horarios de trabajo y familiares. Las clases se pueden seguir fácilmente en vídeo y los alumnos tendrán un soporte de apuntes en PDF descargable. Además, estas lecciones se complementarán con videoconferencias junto a los expertos para aclarar dudas, exponer temas importantes y realizar clases prácticas. Asimismo, hay un foro de consultas abierto las 24 horas al día 7 días a la semana y los alumnos tendrán un Discord donde podrán crear comunidad.

“Invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo” está abierto a inscripción desde el 12 de diciembre y tiene un precio de 387 euros más IVA. Para consultar más información y matricularse en el curso, puede acceder al siguiente enlace.