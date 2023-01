Romper el techo de cristal sigue siendo una tarea pendiente, ya que lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral parece casi misión imposible. La grieta que separa a ambos sexos de lograr la igualdad salarial continúa bastante ensanchada, ya que los hombres ganan un 11,8% más de media al año que las mujeres, con un salario medio de 36.832 euros al año, frente a los 31.259 euros anuales de las féminas, tal y como recoge el informe de igualdad de Adecco Learning & Consulting.

La menor ocupación por parte de las mujeres en puestos directivos, la maternidad, su alta representación en puestos a tiempo parcial o su mayor presencia en sectores peor remunerados son algunos de los factores clave que explican esta brecha salarial. Tanto es así, que solo un 7,2% de las mujeres de la muestra ocupan puestos de alta dirección, frente al 15,6% de los hombres, y además estos se promocionan un 48% más que las féminas.

Asimismo, este informe alerta de que casi dos de cada diez de las más de 300 empresas analizadas cuentan con una brecha salarial superior al 25%. Adecco considera este dato importante, ya que la legislación española indica que cuando se supera este porcentaje, “debe incluirse una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las personas trabajadoras”.

En el sector alimentario, esta brecha salarial es aún más dilatada, ya que los hombres ganan casi un 35% más que las mujeres, seguido por la industria química (23%). No obstante, el sector transporte y almacenamiento se encuentra en la otra cara de la moneda, ya que presenta la menor brecha salarial, con una diferencia del 4,29%; así como el comercio al por mayor con un 6,04%.

A pesar de que la brecha salarial no es igual en todos los sectores, existen algunos de ellos, aunque pocos, donde esta diferencia se produce a favor de las mujeres. En el sector agrícola y las administraciones públicas son las féminas quienes ganan un mejor sueldo, un 23,9% y 14,50% más que los hombres, respectivamente.

Falta de políticas retributivas y sistema objetivo

Por norma general, las compañías no cuentan con políticas retributivas propias, sino que aplican aquellas marcadas por los convenios sectoriales de referencia. En el caso de los complementos salariales, no existe un procedimiento estandarizado, por lo que su base se fundamenta en criterios “aleatorios y subjetivos”, tal y como señalan desde Adecco Learning & Consulting.

Sin embargo, las empresas necesitan contar con un sistema objetivo de valoración de puestos de trabajo para que así se puede garantizar la igualdad de oportunidades a nivel salarial y que se pueda justificar la posible brecha salarial entre ambos sexos. No obstante, todavía cuatro de cada diez empresas no cuentan con este sistema y el 63% de las empresas no tiene una política definida de promoción salarial.

Asimismo, para una correcta selección de personal, habrá que definir el puesto en cuestión de forma neutra sin que esté asociado a un sexo u otro, así como saber identificar las necesidades formativas de cada puesto independientemente de quien lo ocupe. No obstante, casi la mitad de las organizaciones no cuenta con un proceso objetivo para la selección de personal.

Entre las empresas analizadas por Adecco, tan solo la mitad de ellas cuentan con un protocolo de actuación contra el acoso sexual o por razón de sexo, a pesar de que es obligatorio tenerlo, de acuerdo con la ley de Igualdad 3/2007.

Brecha salarial mundial: 23%

El objetivo 5 de la Agenda 2030 es lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas. No obstante, la brecha salarial entre ambos sexos en todo el mundo se sitúa en el 23%, y en el caso de que no se tomen medidas, se necesitarán otros 68 años para lograr la igualdad salarial, tal y como señalan desde Adecco.

La tasa de participación de la mujer en la población activa es del 63%, mientras que la de los hombres es del 94%. A pesar de la creciente presencia en la vida pública de las mujeres, estas se siguen haciendo cargo 2,6 veces más del cuidado no remunerado de personas y del trabajo doméstico que los hombres.

“Para conseguir un desarrollo económico sostenible, las sociedades deben crear las condiciones necesarias para que cualquier persona acceda a empleos dignos, estimulando entornos diversos y equitativos”, aseveran desde Addeco.