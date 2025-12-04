Adiós al IMV: la Seguridad Social revisa la ayuda y podría reducirla o suspenderla en estos casos

Falta muy poco para que termine el año. La Seguridad Social ha anunciado una subida en las pensiones del año que viene y en otros tipos de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital. Aunque todavía no ha ofrecido el dato definitivo, todo apunta a que los beneficiarios de esta ayuda verán un aumento o mantendrán la cuantía en sus cuentas bancarias, pudiendo afrontar los altos costes del nivel de vida en nuestro país, que cada vez son más altos.

No obstante, hay un detalle que pocos tienen en cuenta y es que la revisión de ingresos de 2025 trae consigo modificaciones a la hora de juzgar si alguien tiene o no derecho a esta retribución, lo que puede traducirse en que dejes de cobrarla.

¿En qué casos pueden quitarte el IMV?

Los datos económicos del país este año no son definitivos, por lo que, aunque tengamos una idea general de cómo van a ser, todo puede cambiar en cualquier momento. Si la unidad familiar cumple los requisitos, podrán tener derecho a la ayuda, mientras que, si con la nueva normativa lo superan, aunque sea por poco, la perderán. En esos casos, que serán una minoría, la familia dejaría de recibir la ayuda a partir del 1 de enero de 2026.

A pesar de la noticia de la Seguridad Social, es importante que no cunda el pánico, ya que los beneficiarios que mantengan el mismo nivel de ingresos, así como de la unidad de convivencia, seguirán recibiendo el ingreso de la misma forma. Si por el contrario, tus ingresos son superiores y coincide que sobrepasan el máximo de renta en 2025, no podrás disfrutar de la ayuda, o al menos no de la misma cuantía.

¿Qué pasa si han aumentado mis ingresos y cobro el IMV?

En este caso, al beneficiario se la presentarán dos escenarios en función de las ganancias: si supera el límite de la renta, perderá el derecho a la prestación, mientras que, si no lo supera pero ha aumentado, la cuantía de la ayuda disminuirá, pero no desaparecerá, sino que de ajustará a tu nueva situación económica.

Además, existe la posibilidad de que no solo te quiten el IMV,sino que la Seguridad Social te haga devolverlo si los has recibido incumpliendo con el umbral y los requisitos establecidos, pero no todo son malas noticias y son casos muy concretos.

La mayoría de beneficiarios del SMI mantendrán la retribución, y hay algunos casos en los que incluso subirá el IMV, en aquellos donde la persona haya tenido menos ingresos este año. La Seguridad Social compensa esa diferencia aumentando la ayuda.