Los agricultores portugueses cortan algunas autovías próximas a España para protestar contra los recortes de la PAC

Los agricultores lusos han cortado desde las 6 de la madrugada de este jueves (hora local) algunas autovías del país próximas a la frontera con España, como la A-25 o la A-6, para protestar por los recortes de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.

La zona con mayor afluencia de tractores es la A-25, en el tramo que va hasta la frontera hispanolusa de Vilar Formoso y Fuentes de Oñoro, donde alrededor de 400 tractores ocupan desde las 6:15 horas los últimos 12 kilómetros de la autovía hasta la zona española de Salamanca en los dos sentidos de circulación. Se trata del punto fronterizo de mayor tránsito de vehículos pesados, por lo que todos los camiones que pasan por la zona están siendo desviados por carreteras nacionales secundarias. Una situación similar se vive en Elvas, próximo a la provincia española de Badajoz, donde los agricultores portugueses han cortado la A-6. También hay bloqueos de carreteras en la zona de Bragança (norte del país) y en Beja (sur), según los agricultores, que no han anunciado cuánto durarán sus protestas este jueves.

"Queremos que haya respeto por el agricultor y por nuestra actividad. Esta es una manifestación pacífica para que el Gobierno tome medidas en favor del agricultor", explicó a EFE Paulo Tomé, procedente de Idanha-a-Nova y uno de los agricultores asistentes al corte de la A-25. Nuno Janeiro, agricultor de la localidad lusa de Almofala, afirmó desde su tractor, al pie de la A-25, que el objetivo de esta acción es "reivindicar" sus derechos ante la pérdida de un 35% de las ayudas que reciben de la PAC. António Norberto, procedente del municipio de Escalhao, aseguró a EFE que "las políticas no están acorde con las necesidades de los agricultores", ya que no logran competir con las grandes superficies. "Así no podemos seguir, nos están asfixiando, el gasóleo está por las nubes y, si la agricultura para, nadie va a comer", aseguró por su parte otro ganadero, Joao, procedente de Idanha-a-Nova. Para Gonçalo, que ha llegado a Vilar Formoso esta madrugada procedente de Coimbra, uno de los mayores enfados es que les han recortado el 35% de las ayudas unos días antes del pago.

En un principio, los accesos a la autovía A-25 estaban limitados por los agentes de la Guardia Nacional Republicana (GNR) lusa, aunque pasadas las seis de la madrugada retiraron los bloqueos y los agricultores accedieron a la autovía. Ante las protestas de los profesionales del campo por todo el país, el Gobierno de Portugal anunció ayer miércoles que habilitará una partida de 500 millones de euros para mitigar la sequía y contrarrestar los recortes de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea.

En los últimos días se han sucedido las protestas de agricultores de distintos países de la Unión Europea contra la nueva PAC: desde Francia, pasando por Bélgica, Italia, Alemania, Polonia, Rumanía y Grecia se han multiplicado las movilizaciones. En España, varias organizaciones agrarias han anunciado un calendario de protestas en todo el país para pedir cambios en las políticas de la Unión Europea.