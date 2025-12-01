Acceso

Economía

Industria aeronáutica

Airbus soluciona la incidencia por la radiación solar detectada en 6.000 de sus A302neo

La compañía trabaja para solucionar el problema de un centenar de unidades que siguen afectadas

Blagnac (France), 29/11/2025.- ​(FILE) An Airbus A320 Family aircraft is displayed at the mock-up centre of the Airbus aircraft manufacturer, in Blagnac, near Toulouse, southern France, 20 March 2019 (reissued 29 November 2025). Airbus said 29 November 2025 it was ordering immediate repairs to 6,000 of its airplanes of the A320 family after analysis showed that intense solar radiation may corrupt data critical to the functioning of flight controls. (Francia) EFE/EPA/FREDERIC SCHEIBER
Airbus reportó la incidencia el pasado viernesFREDERIC SCHEIBERAgencia EFE
Roberto L. Vargas
  • Roberto L. Vargas@robertolvargas
    Comencé de becario en la sección de Nacional de La Razón en 1998. En 2008 me incorporé a la sección de Economía, en la que continúo hoy.
Madrid Creada:
Última actualización:

Airbus no ha tardado ni 72 horas en solucionar la incidencia que reportó a última hora del pasado viernes en la mitad de la flota de su modelo A320neo que está en servicio. El consorcio aeronáutico europeo ha informado hoy de que la gran mayoría de los 6.000 aviones afectados por la incidencia han recibido ya las modificaciones necesarias para operar con total seguridad.

En una nota, el fabricante ha explicado ha detallado que, en este momento, trabaja para solucionar el problema en menos de un centenar de unidades que siguen afectadas para que puedan volver a estar operativas.

El fabricante informó el viernes a última hora de que el análisis de un incidente reciente en el que se vio involucrado un avión de la familia A320 reveló que la intensa radiación solar podía corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo.

Tras la detección del problema, Airbus se puso en contacto con las autoridades aeronáuticas para solicitar a los operadores que tomaran medidas preventivas inmediatas a través de una transmisión de alerta a los operadores (AOT, por sus siglas en inglés) con el fin de implementar la protección de "software" y/o "hardware" disponible y garantizar la seguridad de la flota. Esta AOT se reflejó en una directiva de aeronavegabilidad de emergencia de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA)

Airbus admitió que era consciente de que estas recomendaciones van a provocar "trastornos operativos" a los pasajeros y pidió disculpas por las molestias causadas.

Compañías aéreas como la estadounidense American Airlines, Air India, la húngara Xizz Air o Air New Zeland avisaron el pasado sábado de retrasos, interrupciones y cancelaciones en sus servicios a raíz del aviso de Airbus.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas