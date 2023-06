La Airef carga contra Escrivá y su salto al Ministerio: "No es bueno"

El intercambio de declaraciones y acusaciones entre la Airef y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no cesa. Al revés, va in crescendo a medida que pasan los días. La última réplica ha venido de boca de la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, que deploró las descalificaciones vertidas por el ministro a su informe sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En él, el organismo advertía que esta prestación se estancó en los 284.000 hogares en 2022, dejando así fuera al 65% del total de familias que podrían recibirlo. No tardó ni media hora en tener una contestación de la cartera dirigida por Escrivá, que cargó contra "la escasa calidad y falta de fundamentación" de algunos datos y del análisis, y consideró que estas "carencias" ponían "en entredicho sus conclusiones".

Hoy, en los cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo organizados por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y BBVA, Herrero ha cargado con dureza contra el ministro, al que recordó que ella "no se ve" como ministra en algún Gobierno porque "no es bueno" para la independencia de la institución pasar de la AIReF al Ejecutivo, aludiendo al paso de Escrivá -cuando era presidente de la institución- a dirigir el Ministerio. "No, no me veo como ministra en ningún gobierno. Es más, en mi opinión, no es bueno pasar de la Airef al Gobierno y desde luego sería imposible pasar del Gobierno a la Airef. Esa es mi opinión. Y como tal, yo creo que ese flujo entre un organismo independiente y un gobierno no es bueno para la institución. Por lo tanto, no iría de la Airef directamente a ningún gobierno". Por eso, ha recordado que cuando el ministro pasó al Gobierno de Pedro Sánchez, ella sintió la necesidad de "reafirmar la independencia" de la Airef y ha insistido en que la vinculación entre la institución y el Gobierno obliga a demostrar "todavía más" el análisis y la independencia de la Airef.

Tras reconocer su sorpresa por los ataques ministeriales contra ella, la propia institución, su Consejo Asesor y los expertos con los que colaboraron para dar unas conclusiones "que ya se sabían desde hace tiempo", Herrero ha defendido que la institución que preside realiza sus evaluaciones "desde la independencia" y que no tienen cabida "planteamientos políticos", sino "solo datos técnicos. "Se puede esperar que haya diferencias, pero que estén siempre sustentadas en datos objetivos y argumentos técnicos rigurosos. En ningún caso cabe esperar descalificaciones". Con esta afirmación, ha buscado desmontar algunas de esas "descalificaciones", como la escala calidad de los datos, al señalar las diferencias que hay entre las comunidades autónomas a la hora de proporcionar los datos. También ha rechazado que la Airef vea como "algo negativo" que una persona salga de la prestación, ya que eso significaría que el beneficiario ha mejorado su nivel de renta. "La discrepancia es buena, pero hay límites que vienen impuestos por la lealtad y el respeto institucional. La finalidad de la Airef es que siempre que las cosas funcionen mejor".

Herrero señaló que la Airef mantuvo hasta siete conversaciones con el Ministerio antes de enviarles el borrador del informe, y otras tres tras remitirles el texto. En todas ellas, según Herrero, se hicieron solo consideraciones de "carácter cualitativo". Volvió a defender que las cifras del informe son "incuestionables" y advirtió al ministerio dirigido por Escrivá -con el que no ha vuelto a mantener ninguna interlocución desde la polémica- que la "descalificación no puede venir justificada por ninguna circunstancia. Sinceramente, creo que no podemos permitirnos, ni el Ministerio ni AIReF, perder el tiempo con este tipo de consideraciones, sino que lo que tenemos que hacer es trabajar por una prestaciones que tienen que llegar a más hogares de los que está llegando".