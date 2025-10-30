Alerta en Europa por Temu y Shein: destapan el riesgo de incendio y la sustancia cancerígena oculta en sus juguetes

La respuesta de los gigantes chinos del comercio electrónico ante una grave crisis de seguridad no ha podido ser más distinta. Mientras que Shein ha reaccionado con celeridad, comprometiéndose a retirar los productos peligrosos y a contactar con los clientes afectados, Temu ha optado por el silencio. Una reacción desigual y reveladora que pone de manifiesto las diferentes políticas de ambas compañías frente a un problema que afecta directamente a la seguridad de millones de consumidores en Europa.

De hecho, el origen de esta situación se encuentra en los alarmantes resultados de una investigación a escala europea llevada a cabo por cuatro asociaciones de consumidores de Francia, Bélgica, Alemania y Dinamarca. El estudio se centró en analizar la seguridad de artículos de uso cotidiano, como cargadores y juguetes, vendidos por terceros a través de estas populares plataformas. Las conclusiones, contundentes, destapan deficiencias muy graves en el control de calidad de estos productos.

En este sentido, los dispositivos eléctricos analizados suponen una amenaza directa. De los 54 cargadores USB puestos a prueba, una parte considerable presentaba un riesgo de incendio y quemaduras para los usuarios. El caso más extremo detectado fue el de un cargador que alcanzó los 102 grados centígrados durante los ensayos de laboratorio, pulverizando el límite de seguridad de 87 grados que establece la normativa comunitaria.

Juguetes infantiles en el punto de mira

Asimismo, la seguridad de los más pequeños es uno de los puntos más preocupantes del informe. La mitad de los 54 juguetes analizados presentaban piezas que se desprendían con una facilidad pasmosa, lo que constituye un claro peligro de asfixia. A esto se añade que aquellos artículos que funcionaban con pilas disponían de compartimentos para las baterías que podían abrirse sin apenas esfuerzo, dejando estos componentes tóxicos al alcance de los niños.

Por si fuera poco, los riesgos químicos también están presentes. El informe detalla el hallazgo de un juguete que contenía niveles de formaldehído desorbitados, concretamente cinco veces por encima del límite legal permitido en la Unión Europea. Esta sustancia, catalogada oficialmente como cancerígena, representa una amenaza directa para la salud, especialmente en productos destinados al público infantil, mucho más vulnerable a la exposición a este tipo de compuestos nocivos.