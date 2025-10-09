Amancio Ortega suma la sede de Banco Sabadell en Miami a su vasto imperio inmobiliario al cerrar su compra por 235 millones de euros

Amancio Ortega ha sumado una nueva pieza a su vasto imperio inmobiliario: la sede de Banco Sabadell en Miami.

El fundador y máximo accionista de Inditex ha cerrado, a través de su brazo inversor, Pontegadea, la adquisición del inmueble a los fondos KKR y Parwkay por 235 millones de euros, según ha avanzado el medio especializado estadounidense "Commercial Observer".

La operación, desvelada en julio, contempla la incorporación a Pontegadea de la torre de oficinas de 30 pisos, ubicada en el 1111 de Brickell Avenue de la ciudad del estado de Florida, donde la entidad catalana tiene sus oficinas.

Portegadea ha realizado varias operaciones en Florida en los últimos tiempos. En junio, pagó 141 millones de euros por una torre de apartamentos en Fort Lauderdale. En 2023, la firma también adquirió un centro logístico en Hialeah por otros 96 millones de euros. Asimismo, es propietaria de un centro financiero en Miami por el que pagó 428 millones de dólares en 2016.

Ortega sigue así ampliando su imperio inmobiliario, al que sumó en julio un hotel en París que adquirió por 97 millones de euros a la cadena española Derby Hoteles.

Además, el vehículo inversor de Ortega cerró recientemente la compra de un edificio de oficinas en Barcelona en el que se encuentra la sede del Grupo Planeta a Blackstone por 284 millones de dólares (250 millones de euros), la mayor adquisición de Ortega en España desde la compra de la Torre Foster de Madrid en 2016 por 490 millones.

Reinvertir los beneficios

Pontegadea, el conglomerado a través del que Amancio Ortega canaliza sus inversiones, está formado por las sociedades Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2020. El año pasado registró un beneficio de 9.322 millones de euros, lo que supone un 17,3% más que en el ejercicio precedente.

Los activos del grupo patrimonial alcanzaron los 110.615 millones de euros de valoración, lo que supone un incremento del 9,3% respecto a los 101.117 millones de euros de 2003.

Pontegadea basa su modelo de negocio en la adquisición y gestión de edificiosno residenciales -principalmente oficinas- ubicados mayoritariamente en los centros de las principales ciudades del mundo.

Al margen de oficinas, el fundador de Inditex posee hoteles, naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras propiedades, repartidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá o Corea.

Para alimentar el negocio de Pontegadea, el fundador de Inditex, que controla el 59,294% de la compañía, invierte parte de los dividendos que recibe de Inditex. Ortega ingresará este año 3.104 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 2.845 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado, cuando disparó la retribución un 28%.