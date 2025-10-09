Repsol mantiene su producción en el tercer trimestre y más que duplica su margen de refino

Repsol alcanzó una producción de 551.000 barriles equivalentes de petróleo al día en el tercer trimestre de este año, lo que representa una ligera caída del 0,4% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, mientras que elevó su margen de refino hasta los 8,8 dólares por barril en el periodo, un 120% más que en el tercer trimestre de 2024, cuando se situó en los cuatro dólares, según las cifras avanzadas por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La cifra de margen de ganancia en sus refinerías entre julio y septiembre repuntó un 49,2% con respecto a los 5,9 dólares por barril que alcanzó en el segundo trimestre de este ejercicio.

Por regiones, destacó la aportación a la producción del grupo de Latinoamérica, con 249.000 barriles equivalentes de petróleo al día, aunque una cifra un 6,4% inferior frente al tercer trimestre del año pasado, seguida de América del Norte, con 181.000 barriles diarios, una producción un 2,7% inferior a la del mismo periodo de 2024.

Mientras, la producción entre julio y septiembre del grupo en Europa, África y el resto del Mundo ascendió a 121.000 barriles diarios, cifra un 18,6% superior de la del tercer trimestre del año pasado.

Por otra parte, la petrolera, que presenta sus resultados hasta el cierre de septiembre el próximo 30 de septiembre, cifró en 69,1 dólares el precio medio del barril del crudo Brent en este tercer trimestre, lo que supone un 13,9% menos que los 80,3 dólares del mismo periodo del año pasado y un 1,8% por encima de los 67,9 dólares del segundo trimestre de 2025.

En el caso del barril West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, sitúa su precio medio para el periodo de julio a septiembre en los 65 dólares, un 13,7% inferior que los 75,3 dólares del tercer trimestre del ejercicio anterior.