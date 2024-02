Antonio Huertas, presidente de Mapfre: "España es el único país europeo que no tiene un supervisor de seguros independiente"

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha señalado que España es el "único país europeo que no tiene un supervisor de seguros independiente" y ha pedido que se resuelva esta situación "anómala". En una entrevista para 'KPMG Tendencias', Huertas ha indicado que actualmente el supervisor de seguros es una dirección general que depende de la Secretaria de Estado de Economía y, por tanto, del Ministerio de Economía.

El Gobierno está tramitando el anteproyecto de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que será el organismo encargado de las reclamaciones que reciba el sector financiero, incluyendo los seguros, pero Huertas advierte de que "no tenemos el supervisor específico que queremos en el sector. Pero como somos un sector muy profesional, que no crea problemas, que tiene unos estándares muy elevados, parece que somos complacientes con la situación actual", ha agregado. Así, sostiene que el actual supervisor no es el que quiere ni el sector ni Europa, que sí "tiene un supervisor especializado". "Es una situación anómala que tiene que resolverse".

Preguntado en la entrevista sobre los últimos cambios en la 'cúpula' directiva de Mapfre y el relevo de nuevas generaciones en los puestos de mando, Huertas ha comentado que este cambio es el "mayor en los últimos diez años" en la compañía y que sucede porque hay "ciclos nuevos". "El equipo directivo de Mapfre tiene que ser el mejor para cada momento y, como las circunstancias de ahora son diferentes a las de antes de la pandemia, convenía abordar los cambios", explica Huertas, que justifica la reestructuración del equipo en la necesidad de la compañía de adaptarse a la volatilidad e incertidumbre del sector en un grupo que está presente en 40 países y con clientes en más de 100.

"No todos estamos preparados para hacer de todo, por lo que es bueno que el equipo rote, que acepte nuevos retos y que se rejuvenezca para hacer el relevo sin parar. Es decir: la máquina sigue en marcha y permite la combinación del talento de los veteranos y los jóvenes", ha apostillado, antes de señalar que esta situación "permitirá descubrir personas que, en el futuro, puedan dirigir Mapfre".

Con respecto a la hoja de crecimiento de la compañía, Huertas cree que no pasa tanto por desembarcar en nuevos países como por "adquirir canales y aumentar la capacidad de distribución" en los países en lo que Mapfre ya opera. "Mapfre está siempre abierta a oportunidades; pero ahora somos más exigentes y nos cuesta más entrar en países donde culturalmente nos cuesta mucho competir con los incumbentes". De esta forma, como ya afirmase en la presentación de resultados de 2023 de la compañía, Huertas se muestra abierto a alianzas con bancos, compañías tecnológicas y otro tipo de distribuidoras para ofrecer sus productos.

Mapfre obtuvo un beneficio neto atribuido de 692 millones de euros en 2023, un 7,7% más que en 2022, un resultado que incluye un deterioro de 75 millones de euros del fondo de comercio en Estados Unidos. Sin este impacto, las ganancias se habrían elevado hasta los 767 millones de euros, un 19,4% más que en 2022. Con respecto a la situación política, Huertas señala que los últimos años han sido "probablemente los más complejos", con unas sociedades que se están "polarizando". "Tenemos que disminuir la tensión para vivir un entorno más dialogante y más integrador.

Así, para que Mapfre pueda continuar creciendo, Huertas cree que es necesario que la sociedad "vocifere menos" y se pueda "avanzar más". "Nos sentimos realmente con ganas de contribuir al desarrollo económico y social, pero hemos asistido a cambios muy dramáticos en otros países por esa falta de diálogo y nos gustaría pensar que en España somos capaces de hacerlo mejor entre todos", ha concluido.