Los avales ICO se quedan a medio gas: más de la mitad de los jóvenes desconoce esta iniciativa

Acceder a una vivienda en España se ha convertido en una tarea casi imposible, sobre todo para los jóvenes, que ven como los precios no dejan de subir mientras enfrentan salarios precarios, lo que les imposibilita ahorrar para dar la entrada de una hipoteca. Todo esto unido a una situación laboral inestable obliga a muchos de ellos a recluirse en el mercado del alquiler, y no es hasta los 41 años cuando adquieren su primera vivienda en propiedad, según datos del portal inmobiliario Fotocasa.

Para hacer frente a esta compleja situación, el Gobierno aprobó en febrero la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una medida destinada a facilitar la compra de su primera vivienda a los colectivos con más dificultades, en este caso, los jóvenes menores de 35 años y familias con menores a cargo. Sin embargo, más de la mitad de los ciudadanos de entre 18 y 24 años admite no conocer esta propuesta, por lo que, como consecuencia, no tiene opciones de solicitarla al no entender ni su funcionamiento ni sus requisitos.

Los avales ICO sirven, como su propio nombre indica, para avalar hasta un 20% de la hipoteca a los menores de 35 años y pretende aumentar el número de jóvenes capaces de permitirse una vivienda. En este sentido, destaca que crece el porcentaje de españoles que asegura tener conocimiento de la medida, que actualmente se sitúa en el 45%, dato que hace seis meses era del 40%, según lo refleja el análisis “Conocimiento del aval público para la compra de vivienda” elaborado por Fotocasa Research. Así, solo el 14% declara tener un conocimiento sólido de la propuesta, mientras que el 31% reconoce “no estar familiarizado” con ella.

Los que la conocen todavía se plantean si solicitarla

Para pedir una hipoteca, además de tener las cosas muy claras, hay que tener el dinero. Así, prácticamente la mitad de las personas de entre 18 y 34 años que se lanzan a hacerlo reconoce estar pensando en solicitar los avales ICO. Dos de cada diez ya lo han hecho, de los cuáles, el 4% afirma que ya lo tiene concedido y otro 8% asegura que, a pesar de contar con la concesión de la medida, aún no han terminado el proceso de compra. Por el contrario, solo el 39% de los jóvenes de entre 18 y 34 años declara que no tiene intención de solicitarlo, un dato que aumenta ocho puntos porcentuales en la franja de 25 a 34 años.

“Es muy positivo que cada vez más ciudadanos estén conociendo las ayudas a la compra en forma de aval”, comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, que hace hincapié en que los gastos adicionales derivados de la hipoteca (impuestos, notaría, etc.) terminan por mermar aún más las tasas de ahorro de los hogares, razón por la que se hace necesario un conocimiento pleno de las ayudas a las que pueden optar los compradores.

Menor interés en el aval entre las familias con menores

A pesar de que los hogares con menores a cargo que no superen los 37.800 euros brutos anuales de ingresos también pueden solicitar este aval, no muestran el mismo interés que los jóvenes en la medida. De hecho, solo una de cada diez familias que cumplen los requisitos la ha solicitado, mientras que el 70% de este colectivo descarta rotundamente pedirla.

Si está entre aquellos que cumple con los requisitos y se anima a solicitarlo sepa que la lista de bancos adheridos a los avales ICO es la siguiente: Banco Santander, Caja de Ahorros Ontinyent, Arquia, Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), Abanca, EVO Banco, Ibercaja, Caja Rural de Almendralejo y CaixaBank.