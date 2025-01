Los AVE de Renfe tampoco llegarán a París este año

Óscar Puente no tiene fe en que los trenes de alta velocidad de Renfe puedan llegar a París en 2025. "No creo que vayamos a llegar a París en el próximo año", admitió ayer el ministro de Transportes durante un desayuno de Nueva Economía Forum.

Aunque la operadora pública lleva años operando en el mercado francés con las rutas transfronterizas entre Madrid y Marsella y Barcelona y Lyon y está a punto de inaugurar una tercera entre Barcelona y Toulouse, su objetivo siempre ha sido operar en el corredor que conecta Lyon con París, el más rentable del mercado francés. Un objetivo que, según Puente, sigue fuera de su alcance por lo que denominó "pulsiones proteccionistas" del Estado francés para liberalizar la alta velocidad.

El ministro aseguró que mientras España liberalizó el sector siguiendo las reglas marcadas por la Unión Europea -quizá, dijo, actuando "con mucha honestidad"-, no ha habido correspondencia de otros países. Por eso, Puente pidió "corresponsabilidad, lealtad y reciprocidad" a Francia.

El titular de Transportes aprovechó la oportunidad que se le brindó de hablar de la liberalización de la alta velocidad en España para cargar de nuevo contra la operadora francesa de bajo coste Ouigo, a la que ha acusado de hacer "dumping" para vender por debajo de coste para adueñarse del mercado. Aunque Puente reconoció que en el periodo de lanzamiento de una compañía las pérdidas son lógicas, su sensación es que tal situación no va a cambiar en el tiempo en el caso de Ouigo porque, según dijo, "nos llama la atención que sus pérdidas se asuman con ampliaciones de capital que asume su matriz".

Esto, dijo, no es sostenible en el tiempo y ha provocado que la alta velocidad haya pasado de generar un beneficio de 115 millones de euros para Renfe antes de la liberalización a unas pérdidas conjuntas de 230 millones anuales para Renfe, Iryo y Ouigo.

Defensa de Renfe

Yo, dijo Puente, "tengo que velar por la sostenibilidad de Renfe". Porque, añadió, su misión es que la compañía sea capaz de poner trenes en la España vaciada donde no son tan rentables pero sí necesarios para su conectividad.

Renfe lleva años tratando de llegar a París con sus AVE pero, según la operadora y el propio Gobierno, el Ejecutivo francés no ha parado de ponerle trabas que están retrasando su desembarco. Tan convencidos están la operadora y Transportes que Renfe lleva meses preparando un informe que quiere elevar a la Comisión Europea para denunciar no sólo las posibles prácticas contrarias a la competencia de Ouigo en España sino también las trabas del Estado francés a la llegada de Renfe a París. En caso de recibir el apoyo de las autoridades comunitarias, Renfe se plantearía elevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Ayer, Puente no quiso dar plazos respecto a cuándo se presentaría este documento.