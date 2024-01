Puente arremete contra Iryo y Ouigo: "Tienen pérdidas por tomar decisiones que revientan el mercado pero luego tienen el respaldo estatal"

Óscar Puente se ha despachado hoy con rotundidad contra los competidores de Renfe en la alta velocidad. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha disparado contra el modelo de negocio de iryo y Ouigo y su composición accionarial ya que, a su modo de ver, no benefician a la competencia.

Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para exponer las líneas maestras de su departamento para la legislatura, Puente ha asegurado que aunque la liberalización en el sector ha traído un "importante abaratamiento" del billete, "también tiene efectos perniciosos". El ministro ha declarado a este respecto que la presencia de Ouigo e Iryo "beneficia a cualquier cosa menos a la libre competencia" y ha criticado que ambas empresas están perdiendo mucho dinero con ese servicio que prestan en España "pero tienen el soporte de sus compañías estatales". "En algún momento esto habrá que debatirlo", ha dicho el titular de Transportes en relación con la apertura del mercado a compañías públicas o semipúblicas extranjeras. Estas empresas, ha agregado, "al final tienen pérdidas a base de tomar decisiones que, a veces, revientan el mercado pero que, luego, esas pérdidas tienen el colchón del Estado para enjugarlas".

Tanto Iryo como Ouigo tienen una importante participación pública en su capital. Ouigo, de hecho, es filial de la pública francesa SNCF, mientras que el 45% del capital de Iryo pertenece a Trenitalia. También es cierto que Renfe es una compañía 100% estatal.

Cercanías

Puente también ha aprovechado su presencia en la Cámara Baja para hablar de otras cuestiones relacionadas con el transporte ferroviario como las Cercanías. El ministro ha asegurado que su departamento quiere definir un modelo de explotación de los servicios de Cercanías compatible con una futura liberalización. Puente ha asegurado que las Cercanías van a ser estratégicas y foco de inversión (apoyadas con la nueva flota), ya que la red de alta velocidad ha alcanzado una importante implantación y ha subrayado el desarrollo de sistemas de Cercanías en Galicia y Asturias.

Puente ha avanzado que a finales de año y principios del que viene llegarán de manera constante a la red los nuevos trenes de Cercanías y que hasta que no ocurra no se puede hacer magia, dado que desde 2008 no hay nuevos trenes, pese a que los servicios han aumentado.

Ha añadido que están trabajando para reducir las incidencias ferroviarias aunque algunas son inevitables y ha reconocido que en Madrid algunas están relacionadas con las actuaciones en marcha en Atocha y Chamartín, pero el modelo más conveniente era conciliar las obras con la prestación del servicio.

También ha reconocido que las Cercanías de Madrid, que contarán con 203 nuevos trenes frente a los 101 de Rodalies, son las más necesitadas de inversión, pero que la nueva flota irá también al País Vasco, Asturias y el sur de España en función de antigüedad y necesidades del servicio.

El ministro de Transportes, como ya hizo en otras ocasiones, también ha abierto la puerta el traspaso de estos servicios a las comunidades autónomas que lo deseen siguiendo así la estela de Cataluña y el País Vasco, comunidad con la que, según Puente, muy pronto se anunciará un acuerdo sobre el traspaso de esta competencia.

Transporte aéreo

En lo que a transporte aéreo se refiere, además de asegurar que trabajará con las aerolíneas para reducir los vuelos de corto radio dentro de la norma europea, tal y como acordó con Sumar, Puente ha declarado que otro de los retos a los que se enfrentará su ministerio será garantizar y la seguridad de los servicios de Aena y avanzar en los planes de ampliación o remodelación en marcha en el marco del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA). A este respecto, Puente ha asegurado que considera necesario ampliar la capacidad de El Prat.

El ministro, hablando de transporte terrestre, ha adelantado que Transportes va a impulsar el mapa concesional de autobuses. Puente ha precisado que de las 77 concesiones actuales hay 40 caducadas, por lo que se ha necesario "revisar" esta situación para mejorar el servicio con nuevos autobuses, aumentar sus frecuencias y coordinarse con el transporte autonómico. También ha reiterado que la intención del Gobierno es retomar en febrero la Ley de Movilidad Sostenible que decayó en julio por la convocatoria electoral y que contempla la posibilidad de incluir peajes urbanos.