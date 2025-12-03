¿Black Friday o Black Fraude? La OCU denuncia a 11 plataformas de venta online ante Consumo por falsas rebajas

A pocos consumidores les sorprenderá confirmar que algunas de las gangas anunciadas durante el Black Friday son falsas. Cada año, el Ministerio de Consumo sanciona a varios comercios electrónicos por recurrir a rebajas engañosas para hacer caja durante uno de los eventos de descuentos más esperados del año. Este mismo verano, el departamento dirigido por Pablo Bustinduy anunció sanciones por valor de 350.000 euros contra siete empresas por estas prácticas fraudulentas y a mediados de noviembre se comprometió a monitorizar el Black Friday de este año con el lanzamiento de su mayor campaña contra las falsas rebajas. Pero antes de que lleguen las multas oficiales, las asociaciones de consumidores actúan de avanzadilla detectando y denunciando estas prácticas. Así lo ha hecho la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denunciando ante Consumo a 11 plataformas de venta online por falsas rebajas.

"Este Black Friday OCU ha vuelto a detectar que la mayoría de las descuentos anunciados en 61 conocidas plataformas online se calculan sobre precios arbitrarios, como el precio recomendado por el fabricante que en muchos casos ni siquiera se ha aplicado. Confundiendo además al consumidor sobre el alcance real del descuento", critica la organización. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista indica que cuando se oferta un artículo debe mostrarse el precio anterior y que este precio debe ser el menor que hubiese sido aplicado sobre ese artículo en los 30 días precedentes.

Sin embargo, según el análisis de la OCU sobre casi 2.500 productos de electrónica y electrodomésticos (además de sillas de transporte para niños y bebés, y neumáticos), el 89% de los precios tachados o mostrados como referencia no cumplen la norma. En concreto, el 77% de los precios analizados no se compararon con el precio real de venta en un pasado reciente. Mientras que otro 12% de los precios de referencia sí correspondían a precios anteriores, pero no eran el mínimo en los 30 días previos a la promoción, incurriendo en una o en dos de estas irregularidades: el producto estuvo más barato dentro de los últimos 30 días antes de la promoción; y después del último día con el precio tachado el artículo se vendió incluso más barato, lo que demuestra que la supuesta rebaja no era real.

En base al Artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, el Ministerio de Consumo considera que las falsas rebajas son prácticas desleales que pueden calificarse como infracciones graves y acarrear multas de hasta 100.000 euros, cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.

Por lo tanto, si Consumo estima la denuncia de la OCU y confirma los incumplimientos señalados, las plataformas recogidas en el listado pueden enfrentarse a multas de varios miles de euros. "La organización solicita que se sancione de manera ejemplar a los comercios que incumplan la ley y que se refuercen los mecanismos de control para proteger a los consumidores", reclama la OCU.