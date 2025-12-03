La japonesa JTI lanza en España su nueva generación de tabaco calentado

La compañía tabaquera japonesa JTI (Japan Tobacco International)acaba de larzar enEspaña Ploom Aura, la nueva generación de su dispositivo de tabaco calentado. España se convierte así en uno de los primeros mercados europeos en incorporar este producto, ya disponible en países como Japón, Suiza, Alemania o Italia, impulsando el crecimiento global de usuarios de Ploom.

El lanzamiento coincide con un momento de fuerte impulso para el negocio global de productos denominados de riesgo reducido de JTI. La multinacional japonesa cerró el tercer trimestre del año 2025 con un crecimiento del 27% interanual en la categoría de productos de riesgo reducido (RRP). Una parte importante de este crecimiento proviene del éxito del lanzamiento de Ploom AURA en Japón, un mercado pionero donde el dispositivo ha contribuido a elevar la cuota de JTI en el segmento de tabaco calentado hasta el 15,5%.

En España, la categoría de tabaco calentado registra un crecimiento sostenido de más del 20% anual, situando al país entre los mercados europeos con mayor potencial, según JTI. Ploom se lanzó inicialmente en Madrid en 2024, donde tuvo una acogida positiva, y posteriormente amplió su disponibilidad a otras provincias, consolidando una base sólida para esta nueva fase de expansión.

“España se ha posicionado como un mercado clave para la categoría de tabaco calentado. La positiva evolución de Ploom y el interés de los consumidores adultos por alternativas sin combustión nos permiten introducir un dispositivo más avanzado y preciso", afirma John Freda, director general de JTI Iberia.

Ploom AURA llega a España dentro del plan global de inversión de la compañía en productos de riesgo reducido. Entre 2022 y 2024, la multinacional japonesa destinó aproximadamente 300.000 millones de yenes (1.660 millones de euros) en desarrollo de dispositivos sin combustión y ha anunciado una inversión adicional cercana a los 650.000 millones de yenes (3.600 millones de euros) entre 2025 y 2027, con especial foco en tabaco calentado.

En España, esta estrategia se complementa con el compromiso industrial de JTI, que ha invertido más de 85 millones de euros en la modernización de su fábrica de Tenerife durante la última década.