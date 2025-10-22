CAF sella tres contratos para suministrar 150 autobuses eléctricos a Polonia y Países Bajos por 110 millones de euros

Solaris continúa consolidando su liderazgo en el mercado europeo de autobuses urbanos cero emisiones. La filial de CAF ha firmado tres nuevos contratos con los operadores Transdev Nederland, GZM Metropolis y MZA Varsovia, por un valor conjunto superior a los 110 millones de euros, para el suministro de 150 autobuses eléctricos, según ha informado hoy la compañía. Estos acuerdos dan continuidad al año de récord que está viviendo Solaris en materia de contratación.

Transdev Nederland ha acordado con Solaris la entrega de 55 autobuses eléctricos. El contrato incluye tanto el autobús eléctrico más corto de la cartera de Solaris, el Urbino 9 LE eléctrico, como el vehículo de doble articulación más largo, el Urbino de 24 metros, estando las entregas previstas para el verano del año 2026.

Transdev Nederland ya había confiado anteriormente en los vehículos de Solaris, teniendo actualmente en operación 20 autobuses de hidrógeno en Holanda Meridional y 10 trolleybuses Metrostyle en la localidad de Arnhem, a los que se sumarán próximamente otros 96 autobuses eléctricos Solaris adjudicados el pasado año 2024 para Utrecht.

Polonia

Solaris también ha cerrado sendos contratos en Polonia con las empresas MZA Varsovia y GZM Metropolis para el suministro de 50 y 42 autobuses eléctricos, respectivamente.

En el caso de la capital polaca, se trata de 50 vehículos articulados de 18 metros con sistemas de propulsión modular y equipados con baterías Solaris High Energy con una capacidad superior a 700 kWh, que se sumarán al reciente pedido de otros 79 autobuses eléctricos adjudicado también a Solaris este pasado septiembre. La colaboración entre Solaris y MZA Varsovia se remonta a 1997, y se traduce en más de 1.350 autobuses entregados a lo largo de estos años.

GZM Metropolis (Asociación de municipios de la región de Silesia, en Polonia) ha encargado a Solaris 42 autobuses eléctricos, así como la infraestructura de carga en el depósito. Según el acuerdo, el operador de transporte público del sur de Polonia, PKM Świerklaniec, recibirá 24 autobuses eléctricos Urbino de 12 metros y 18 articulados Urbino de 18 metros. Los primeros tendrán capacidad para hasta 70 pasajeros, mientras que las versiones articuladas podrán transportar hasta 120 personas. Las unidades estarán equipadas con una amplia gama de sistemas de asistencia al conductor y seguridad, habiendo optado también el operador por el sistema de gestión de flotas eSConnect, que permite acceder a datos de los vehículos en tiempo real como su rendimiento, ubicación y estado, para optimizar la gestión y planificación de sus operaciones.