Trump indulta al fundador y ex CEO de la compañía de criptomonedas que acumula más de 4.000 millones de dólares en multas

Donald Trump ha indultado a Changpeng Zhao, fundador y exdirector ejecutivo de Binance. La decisión, adelantada en exclusiva por The Wall Street Journal, fue formalizada mediante la firma del presidente este miércoles, marcando un punto de inflexión en la relación del gobierno con la industria de las criptomonedas. La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que Trump ha ejercido su autoridad constitucional para emitir el perdón, poniendo fin a lo que denominó "la guerra de Biden contra las criptomonedas".

La medida reviste especial importancia dado que Zhao se había declarado culpable en 2023 por violar las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales, lo que llevó a Binance a aceptar una multa histórica de 4.300 millones de dólares.

Como parte de ese acuerdo, el empresario cumplió una condena de cuatro meses de prisión, de la cual salió en septiembre de 2024, y abandonó su cargo al frente de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.

Impacto en la industria cripto

Binance ha participado activamente en el impulso de proyectos cripto vinculados al presidente, incluida la moneda estable USD1, la plataforma incentivó el trading de este activo y recibió una inversión de 2.000 millones de dólares de un inversor cercano a los círculos de Trump, lo que ha contribuido a aumentar la fortuna personal del mandatario y su entorno. Esta colaboración subraya los vínculos entre la decisión de indulto y los intereses económicos en juego.

El perdón abre la puerta a que Binance pueda reanudar sus operaciones en Estados Unidos y elimina la vigilancia del departamento de Justicia, que estaba programada para extenderse durante tres años para garantizar el cumplimiento normativo. No obstante, la compañía permanece sujeta al programa de control del Tesoro estadounidense, cuyo seguimiento no queda afectado por el indulto según las fuentes consultadas.

Changpeng Zhao expresó su gratitud a través de la red social X, donde publicó: "Profundamente agradecido por el indulto y por el compromiso de Trump con una América justa, innovadora, y con la justicia". Añadió que hará "todo lo que podamos para ayudar a Estados Unidos a ser la capital cripto y a promover la Web 3 por todo el mundo", señalando la intención de reforzar su influencia en el sector tras este perdón presidencial.