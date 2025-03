La "carta del miedo" de Hacienda: la puedes recibir si vendes artículos de segunda mano en Wallapop

En los últimos años, con el avance vertiginoso de la tecnología en todos los ámbitos vitales, la compraventa de artículos de segunda mano por medio de aplicaciones dedicadas a ello ha aumentado considerablemente. La digitalización ha propiciado que, incluso este contacto que a priori requiere una fisicidad palpable, se diluya en el mundo telemático. Es por eso que, con vistas a regular este submundo económico, los entes legislativos han hecho un hueco a los beneficios obtenidos por este método. De esta manera, aunque mucha gente desconozca esta información, este ejercicio también tributa.

De esta manera, en vísperas del empiece de la campaña de la declaración de la renta 2024-2025, que da comienzo el 2 de abril y se extiende con fecha límite hasta el 30 de junio de este curso, es preciso tener en cuenta este músculo económico, sobre todo, en los casos con mayor volumen de ventas. Una vez que estos se incluyan dentro de sus respectivas casillas, el peligro de un desbarajuste legislativo es eludido, al igual que los respectivos problemas con la justicia. También es imprescindible tener en mente las nuevas directrices aplicadas en la reciente resolución dispuesta en el Boletín Oficial del Estado.

En efecto, el 30 de enero del año pasado entró en vigor el Real Decreto 117/2024, en transposición de la Directiva (UE) 2021/514. Dentro de todo este documento se establecen diferentes enmiendas que obligan a la parte intermediaria, es decir, a las plataformas que habilitan la compraventa en línea, la exposición anual del ejercicio que han compartido los usuarios que tengan bien más de treinta ventas, o bien, más de dos mil euros generados en el computo total del año. Esta acción propone hacer un seguimiento de todo el mercado de productos que se realiza sin aparentes impuestos, pero que encuentran su tasa en el análisis anual.

"La carta del miedo" de Hacienda: cuidado con la compraventa

Estos documentos que se envían a los ciudadanos por parte de la Agencia Tributaria se conciben como notificaciones sobre los posibles errores que haya cometido el contribuyente en el ejercicio de la renta del año en cuestión. En algunos casos, las llamadas "cartas del miedo" se reciben con vistas a solventar dicho problema tributario. Sin embargo, la contraparte se sitúa en el resultado de la declaración, si sale a pagar o a devolver. Los castigos en estos casos ascienden desde 100 euros fijos que han de abonar obligatoriamente hasta el 150% del importe adeudado.

Por el contrario, en el caso de los negocios de compraventa, la mayoría de las personas que utilizan estas aplicaciones no superan los beneficios requeridos. La mayoría de los internautas que utilizan a diario Wallapop no suelen superar el uno por ciento de los beneficios medios recogidos por la aplicación. Por lo que, lo más probable es que no te afecte esta imposición, pero si lo utilizas como un trabajo es preciso conocer su tributación y la casilla en la que se incluye en la declaración de la renta.

¿Dónde incluir las ganancias en la renta?

Estos beneficios se incluyen a partir de la casilla 1624 en el apartado de "Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales". Dentro del marco legal se indica que esta suma computa como ganancias patrimoniales por la base del ahorro. Asimismo, la tributación de este apartado recoge un 19 por ciento , dentro de los los primeros seis mil euros y, una vez alcanzados los 300.000 euros, se tributa el 28% del total.