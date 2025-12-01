Cinco trabajos para ganar dinero en Suiza: hasta 5.000 euros al mes sin carrera universitaria

Mudarse a Suiza para "hacer dinero" se ha convertido en el plan de muchos europeos sin carrera universitaria pero con ganas de trabajar. El país tiene algunos de los salarios más altos del mundo, incluso en empleos no cualificados, aunque también uno de los costes de vida más elevados: Suiza figura sistemáticamente en la parte alta de los ránkings de países más caros para vivir.

En este contexto, trabajos como camarero, niñera, housekeeping, operario de fábrica o lavaplatos pueden superar con facilidad los 3.500 - 4.000 francos suizos brutos al mes… y en algunos casos rozar los 4.800 francos (unos 5.000 euros) a jornada completa. Una creadora española que trabaja de niñera en Suiza contaba, por ejemplo, que cobra 30 francos la hora; a tiempo completo son unos 4.800 francos mensuales, es decir, en torno a 5.000 euros brutos con el cambio actual.

Hay que tener en cuenta que son cifras orientativas y antes de impuestos, seguros médicos y alquiler, que en Suiza son muy elevados. A partir de ahí, estos son cinco trabajos no cualificados con los que es posible ganar buen dinero en Suiza.

1. Camarero: idiomas básicos y mucha marcha

Trabajar de camarero/a en Suiza suele ser la puerta de entrada para muchos extranjeros. No se exige titulación universitaria, pero sí ayuda hablar lo básico del idioma local (alemán, francés o italiano según el cantón) y algo de inglés. En hostelería, los salarios de camarero a tiempo completo suelen rondar 3.600–4.100 francos brutos al mes, según convenios y ciudad, lo que equivale aproximadamente a 3.800–4.400 euros.

A esto se pueden sumar propinas en restaurantes y hoteles turísticos. Es un trabajo exigente en horarios (turnos partidos, noches, fines de semana), pero relativamente accesible si ya tienes algo de experiencia en bares o restaurantes en España.

2. Niñera: hasta unos 5.000 euros brutos al mes

El empleo como niñera o cuidadora infantil es uno de los mejor pagados dentro de los trabajos no cualificados, especialmente en grandes ciudades y familias con alto poder adquisitivo. Tarifas habituales: entre 25 y 30 francos por hora; la media ronda unos 25 francos, aunque no es raro cobrar 30 francos en ciudades grandes o con más responsabilidades.

Suele pedirse:

Nivel medio de inglés y/o idioma local para comunicarse con los niños.

Referencias previas y, a veces, curso de primeros auxilios.

Muchas familias ofrecen además habitación y comida (au pair ampliada), lo que puede aliviar la presión del alquiler.

3. Housekeeping: limpieza de casas y hoteles

El housekeeping abarca limpieza de habitaciones de hotel, apartamentos turísticos y casas privadas. Es físico, repetitivo y a menudo con tiempos muy medidos, pero está relativamente bien pagado para un perfil sin estudios superiores.

Servicios de limpieza en Suiza se pagan de media en torno a 28–31 francos por hora, según portales de empleo y empresas de limpieza, lo que, a jornada completa, se sitúa fácilmente por encima de los 4.500 francos mensuales (unos 4.800–5.300 euros brutos).

En hoteles de cadenas o resorts de montaña, los contratos suelen ser más estables; en limpieza de casas particulares es frecuente trabajar por horas, lo que da flexibilidad pero menos seguridad.

4. Fábricas: alimentación, fármacos, textil…

El tejido industrial suizo (alimentación, farma, logística, textil, embalaje…) necesita operarios/as y personal de producción en turnos rotativos. No siempre se exige formación técnica, aunque cualquier experiencia previa en fábrica ayuda. El salario medio anual de un operario de producción se sitúa en torno a 57.000 francos al año, según estimaciones salariales, lo que equivale a unos 4.800 francos brutos al mes, cerca de 5.100 euros con el cambio actual.

Son trabajos más estructurados que la hostelería (turnos definidos, pluses nocturnos, etc.), pero pueden ser exigentes físicamente y requieren seguir normas de seguridad e higiene muy estrictas.

5. Lavaplatos: el "backstage" de los grandes restaurantes

El puesto de lavaplatos / ayudante de cocina es de los más básicos en restauración, pero en Suiza está bastante mejor pagado que en otros países europeos. Estimaciones salariales hablan de alrededor de 3.600–3.800 francos brutos mensuales para un lavaplatos a tiempo completo, es decir, cerca de 3.800–4.000 euros brutos al mes, con posibilidades de mejorar en hoteles de lujo o estaciones de esquí.

Es un trabajo ideal para empezar casi sin idioma (se aprende mucho "en cocina") y luego ir ascendiendo a ayudante de cocina si te interesa el sector.

Antes de hacer la maleta: permisos, costes y expectativas