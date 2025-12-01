Air Europa también cancela sus vuelos a Venezuela hasta el 12 de diciembre

Air Europa ha anunciado esta tarde que cancela su operativa hacia Venezuela hasta, por el momento, el próximo día 12 de diciembre inclusive. Fuentes de la aerolínea han asegurado que continúan "monitorizando la situación de manera permanente y, en función de su evolución, se valorará prorrogar la cancelación, priorizando en todo momento la seguridad de pasajeros y tripulación".

La compañía se suma así a Iberia, que ha anunciado la suspensión de todos sus vuelos hacia este país hasta finales de año.