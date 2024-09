¿Cuáles son los países europeos más baratos para vivir? ¿Y los más caros?

La vida no ha dejado de encarecerse, lo que ha provocado que los bolsillos de muchos ciudadanos en todo el mundo se hayan visto resentidos. No obstante, el coste de vida no se distribuye de manera uniforme en todos los países de la Unión Europea, sino que hay en algunos de ellos en los que este es más elevado que en otros. Entonces, ¿cuáles son los países más caros para vivir? ¿Y los más baratos?

Luxemburgo tiene los precios más altos entre los países de la UE, con un 52% más que la media comunitaria, según muestra el sitio web Visual Capitalist. Concretamente, la educación es más cara que en el resto de regiones: un 276% por encima de la media. Pese a los costes elevados que tienen que soportar sus residentes, Luxemburgo es, a su vez, el país que tiene los salarios más altos de Europa.

Tras este país, completan el podio Irlanda y Dinamarca, con unos precios un 45% y un 43% superiores a la media comunitaria, respectivamente. No obstante, estas no son las únicas regiones que superan la media de la Unión Europea:

Finlandia: un 28% más alto.

Países Bajos: un 22% más alto.

Suecia: un 22% más alto.

Bélgica: un 18% más alto.

Austria: un 18% más alto.

Alemania: un 10% más alto.

Francia: un 7% más alto.

Nuestro país ocupa la posición 12 en esta lista, sin embargo, los precios en España se sitúan un 6% por debajo de los que se registran en la Unión Europea.

En el extremo opuesto a Luxemburgo se encuentra Rumania, que tiene los precios más baratos, un 46% por debajo del promedio de la UE. Este país tiene unos costes de salud un 70% por debajo del promedio y los costes de educación, por su parte, están un 62% por debajo del promedio. Sin embargo, también tiene el segundo ingreso medio más bajo después de impuestos, de 6.568 euros.

"Si observamos la lista completa de países de la UE, los precios tienden naturalmente a ser más altos en las naciones occidentales, con un nivel de vida y unos ingresos más elevados", explican. También hay diferencias entre el norte, con Irlanda (45%), Dinamarca (43%) o Alemania (10%), frente a Portugal (-14%), España (-6%) o Italia (-1%).