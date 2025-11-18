Suiza ofrece trabajo a 85.000 personas con salarios de entre 3.500 y 6.500 euros: profesiones y condiciones

Suiza ofrece empleo. El país del chocolate y el queso por excelencia quiere contratar a 85.000 trabajadores extranjeros y ofrecerles un sueldo de entre 3.500 y 6.500 euros mensuales, dependiendo del tipo de puesto y la experiencia del candidato. ¿El motivo? Necesita reforzar sectores clave del país, como la sanidad, el turismo, la ingeniería o la hostelería, donde la escasez de candidatos es cada vez mayor.

Según indican varios medios suizos, en el país, algunos campos como el de la sanidad están en plena crisis de personal, donde la media de edad de los profesionales es de 60 años, un hecho que preocupa a la población. Además, la hostelería y la restauración necesitan más manos. Los puestos son muy diversos, desde chefs hasta personal de sala.

¿Qué puestos ofrece?

El personal para el sector tecnológico es otro de los más demandados. Suiza necesita especialistas para desarrollar numerosos proyectos digitales y de innovación. Aunque este tipo de puestos sí requieran una amplia formación, no todas las ofertas requieren un título, incluso algunas están dirigidas a recién titulados.

Según indican los medios del país, los puestos más solicitados son el de cirujano, técnico sanitario, personal en restaurantes, conductores de varios tipos y especialistas en informática. Este último puesto surge del rápido avance de la tecnología digital en nuestras vidas y a necesidad de adaptarnos a ella.

Cómo apuntarse a las ofertas de empleo en Suiza

Esta es quizás la pregunta más frecuente entre los interesados en mudarse a otro país para trabajar y ahorrar. Aunque hay múltiples formas, según indica Infobae, la vía más simple es registrándose en las agencias de contratación más famosas del país, como Adecco, Jobs.ch o Jobup.ch, que envían las ofertas de empleo a os trabajadores y les facilitan el proceso de contratación.

Otra opción, un poco más tediosa, es contactar directamente con las empresas de tu interés a través de sus páginas web. Aunque sea más lenta, en ocasiones es más productiva porque reciben tu perfil e información de manera individualizada y no en masa a través de los portales de empleo.

La importancia del networking

El networking es clave en Suiza. Las ferias de empleo y eventos de todo tipo abren la puerta a muchas ofertas de empleo si sabes jugar tus cartas. Las ferias de trabajo son muy importantes y ampliar la lista de contactos nunca viene mal en el caso de que no consigas ese ansiado puesto.