Confirmado: los funcionarios del Estado cobrarán en diciembre la subida salarial y una paguilla extra de hasta 1.140 euros

Los más de tres millones y medio de funcionarios están de enhorabuena: Gobierno y sindicatos han alcanzado un acuerdo para la subida salarial del colectivo entre 2025 y 2028. Las retribuciones aumentarán un 11% en total, con un tope del 4% en los dos primeros años, pese al rechazo inicial de las organizaciones sindicales. Con este pacto se pone fin a la congelación salarial que sufren desde 2024 y se permitirá recuperar hasta un 2,9% del poder adquisitivo perdido en los últimos años, según CSIF. En 2025, los salarios subirán un 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero. En 2026, el incremento será del 1,5%, al que se añadirá un 0,5% adicional si el IPC alcanza o supera el 1,5%, un pago que se abonaría en el primer trimestre de 2027 con carácter retroactivo. Ese mismo año, las retribuciones crecerán un 4,5%, mientras que en 2028 el aumento será del 2%. El efecto arrastre, al aplicarse cada alza sobre la anterior, permitirá que la subida total alcance el 11,4%.

El Ejecutivo ha confirmado que el abono de los atrasos se realizará de forma inminente, en las próximas semanas. Así queda recogido en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se detallan los criterios y el calendario de aplicación de estas subidas.

El artículo 3 de esta normativa establece que "las Administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos correspondientes al ejercicio 2025, en el marco correspondiente de la negociación sindical de cada ámbito de administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en el mes de diciembre de 2025".

Concretamente, en "el sector público estatal el incremento correspondiente a 2025 se hará efectivo en el mes de diciembre de 2025, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2025". Es decir, el Gobierno ha aclarado que en realidad solo puede comprometerse a realizar esta subida retroactiva del 2,5% a los 540.000 funcionarios de la Administración General del Estado. En el caso del resto de administraciones, queda en manos de la negociación sindical fijar el calendario de pagos para los atrasos y abonos correspondientes a 2025.

Unos 1.440 euros más de media

Para un salario medio de 3.300 euros brutos mensuales, la retroactividad salarial de 2025 supondrá un pago único de unos 1.140 euros, que se sumará a la nómina ya actualizada de diciembre. Las administraciones podrán optar por abonar esta cantidad en un único pago al final de 2025 -como hará la Administración General del Estado (AGE)- o bien distribuirla entre 2026 y 2028. Además de este desembolso, el acuerdo contempla una subida del 2,5% en 2025 -que tendrá un coste adicional de 3.500 millones para las administraciones, algunas de las cuales no habían presupuestado la actualización salarial-.