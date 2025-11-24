El Gobierno no se mueve en la subida del 11% a los funcionarios hasta 2028, pero ofrece que sea fija (sin variables) y un alza del 2,5% en 2025 a cobrar en diciembre

Los sindicatos han forzado una nueva ronda de negociación que tendrá lugar este mismo miércoles para acordar la subida salarial de los funcionarios. Las organizaciones creen que hay margen para mejorar la oferta del Gobierno, del 11% entre 2025 y 2028, y que podría alcanzar el 11,5% al final del periodo, pero sin que se supere el 4% en los dos primeros ejercicios, algo que no aceptan los representantes sindicales.

Función Pública ofrece subir un 2,5% en 2025 con efectos retroactivos, a 1 de enero y se podría cobrar en diciembre.

CSIF considera que Función Pública ha aceptado cuestiones fundamentales como eliminar la tasa de reposición, mejoras en la promoción interna, elevar las cuantías por insularidad y por razón de servicio (manutención y alojamiento), que llevaban sin actualizarse dos décadas y mejorar la asistencia sanitaria en Muface.

CSIF ha indicado en un breve comunicado que consultará con los órganos del sindicato el contenido del acuerdo con Función Pública.

"El Gobierno ha introducido dos modificaciones. Toda la subida del 11% sería fija, sin variables, y pagará en 2025 desde el 1 de enero, con un abono efectivo en diciembre. Está la posibilidad de poder pasar medio punto del año 2027 -de cinco puntos a 4,5- para meter en el 2026 medio punto más, a lo que el Gobierno se niega. Siguen manteniendo el techo del 4% (para los dos primeros años) y del 11% en conjunto", ha explicado Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos.

Por su parte, CC OO ha valorado la nueva propuesta del Gobierno, pero la sigue considerando "insuficiente".

Para este sindicato, la nueva propuesta "está en los mismos márgenes" que se pusieron encima de la mesa en la reunión del pasado jueves 20 de noviembre, pero garantizando un RDL en este mismo mes para abonar en diciembre una subida salarial del 2,5% del 2025 con carácter retroactivo.

Además, se está en disposición de que toda la subida salarial vaya a fijo, sin parte variable, lo que "supondría que el incremento propuesto del 11% pueda llegar finalmente al 11,45% en los cuatro años con el arrastre".

En cualquier caso, para CC OO el principal escollo es también el porcentaje de subida salarial que el Ejecutivo ofrece para este año 2025 (con efectos retroactivos desde enero) y para 2026, que sería de un 4%, algo que vemos insuficiente.