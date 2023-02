El I Congreso ICOGAM demanda más apoyo y menos trabas para empresas y autónomos

El Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) ha celebrado su I Congreso, en el que se han reunido numerosos expertos economistas, abogados, emprendedores, periodistas y otras personalidades para dar voz a la situación de desconcierto e inseguridad que se vive en el mundo empresarial. Un sector que, según Fernando Santiago, presidente del ICOGAM, "en España genera el 98% de los puestos de trabajo" y al que se está persiguiendo con una normativa y una burocracia que no hacen más que lastrar el crecimiento económico de todo el país.

En sus palabras de inicio de este primer congreso, que ha nacido con una verdadera vocación de continuidad en el tiempo, Fernando Santiago destacó la persecución que el gobierno de coalición de Pedro Sánchez ha emprendido contra todo el que se proponga lograr un marco jurídico y económico mejor para España. Ejemplificó esta situación con la situación que vive desde hace varias semanas Juan Roig, presidente y fundador de Mercadona. "Desde el I congreso de ICOGAM enviamos todo nuestro apoyo y admiración al señor Roig por su tenacidad y esfuerzo a la hora de crear riqueza y mejorar así la vida de todos sus empleados", destacó Santiago.

90 aniversario

Se cumplen este 2023 los 90años de la creación de la profesión de gestor administrativo, una profesión que, como avaló Santiago, "ha demostrado en todo momento su capacidad de resistencia, adaptación e innovación" a cada momento histórico que ha vivido desde que, en 1933, se aprobase un decreto por el que se creaba esta profesión. Con motivo de este aniversario, ICOGAM celebrará varios eventos y encuentros que tendrán su colofón en el mes de diciembre con los Premios San Cayetano2023. Tras esto, Santiago dio paso a la presentación de la jornada, que "aportarán tranquilidad frente al gran caos que es la administración pública actual". Todos estos expertos, indicó Santiago, "explicarán por qué es nuestro deber mejorar el marco jurídico de España, pues únicamente trabajando unidos podremos desenredar la maraña en la que estamos metidos".

Concluyó la presentación con unas palabras dedicadas al presidente del gobierno. "Esperamos que las conclusiones de este congreso sean de utilidad para la presidencia del gobierno, con el único objetivo de seguir ayudando y sumando, desde el sector de los gestores administrativos, como lo hemos venido haciendo desde hace décadas".

Ponentes ilustres

Tras las palabras del presidente de ICOGAM, tomó la palabra Juan Iranzo, catedrático de Economía, que planteó un análisis de la situación actual de España, en relación al mundo empresarial y económico. "España", destacó Iranzo, "se enfrenta sus fantasmas una vez más, como ya hizo en el siglo XIX". La quiebra de la Hacienda pública, el intervencionismo del Estado en la actividad económica, la vulnerabilidad energética, la falta de confianza del empresario y el envejecimiento de la población son los principales problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad, en opinión de este experto economista.

La inseguridad jurídica de nuestro país no hace más que alejar a los inversores tanto nacionales como extranjeros, lo que hace que la recuperación económica tan necesaria en estos momentos se aleje cada vez más. "La justicia debe ser rápida, predecible y ejecutable", destacó Iranzo.

Sobre la actual crisis energética, Iranzo apremió a las autoridades a establecer medios para desarrollar el hidrógeno verde, a la vez que "debemos ampliar la vida útil de las centrales nucleares", instalaciones que ya están amortizadas y que, además, producen una energía limpia y más barata.

La falta de confianza del empresario en el sistema viene dada por el alto grado de intervencionismo de organismos públicos en la actividad económica privada. Los empresarios ven penalizados los procesos de generación de empleo con normativas cada vez más restrictivas, y todo ello "no hace más que favorecer la aparición de unos niveles de economía sumergida" nunca antes vistos, destacó el catedrático. Asimismo, mostró igualmente su apoyo y agradeció la labor de Roig, por encima de los ataques recibidos por parte del gobierno. "El principal objetivo del sistema financiero es conectar el ahorro con las inversiones", concluyó.

Esadísticas fiables

Uno de los grandes problemas, destacó Iranzo, "es la falta de estadísticas fiables", porque generan una desconfianza e inseguridad enormes. En este momento de la jornada tomó la palabra Andrés Medina, director general de Metroscopia. Su conferencia, giró en torno al año de elecciones generales, que él definió como "año de elecciones en general" porque, además de los comicios generales de diciembre, también están las citas con las urnas para elegir alcaldes y presidentes regionales en el mes de mayo.

El clima social de España frente al 2023 es, en palabras de Medina, de pesimismo sosegado. Esto es, que el cansancio y la tranquilidad dominan el panorama anímico, pero sin estridencias. "El ciudadano español está tranquilo, a pesar de todo". ¿En qué favorece esto al gobierno de Pedro Sánchez? Por un lado, explica Medina, la gran baza del actual gobierno es la continuidad: "cuando el cambio no es necesario, lo necesario es no cambiar", sentenció Medina. Por otro lado, la aritmética no está a favor del gobierno de Sánchez, así como tampoco juega a su favor la posibilidad de una fragmentación de la izquierda ni la incomodidad del votante histórico socialista, al que no gusta la situación actual. Por último, Medina habló de la "maldición del 29%", cifra devotos que el PSOE no ha superado desde el año 2008, y que no parece que vaya a cambiar en estas elecciones.

En este panorama, Alberto Núñez Feijóo puede presentarse como el cambio necesario para España, pero no está tan claro. Sobre todo juega en su contra la manera en que se gestione el alto nivel de expectativa que su presidencia del PP está generando. No en vano, explicó Medina, "Feijóo se presenta como un presidente de cambio, tanto para Sánchez, como para el PP (por su llegada tras Pablo Casado).A su favor, la derecha cuenta con la práctica disolución de Ciudadanos, cuyos votantes han sido absorbidos prácticamente en su totalidad por el PP. Esta situación acabaría con el problema de jerarquía de la derecha, y con mucha seguridad daría a una alianza PP-Vox los escaños suficientes para, no solo superar a los escaños de la izquierda, sino también para lograr una investidura en la primera votación.

No obstante, concluyó Medina, los demóscopos "no predecimos, sino que posdecimos. Entendemos la situación que ha hecho a las personas actuar de una u otra manera, y en el escenario de las próximas elecciones puede ocurrir cualquier cosa".

Mesas de debate

A continuación la jornada se centró en varias mesas de debate que giraron en torno a temas tan diversos como interesantes y relevantes. El economista Javier Santacruz moderó la primera, cuyo tema fue "El triángulo de las Bermúdas de los indicadores macroeconómicos", en la que debatieron Aurelio García del Barrio, de IEB, Rosa Duce, de Deutsche Bank y María Jesús Fernández, de FUNCAS. El debate giró en torno a la situación actual de la economía, que "es mejor de la que se preveía en un inicio", apunto Duce. "Los países se han propuesto ahorrar energéticamente hablando y esto está ayudando mucho", destacó Fernández. García del Barrio, por su parte, destacó que "este año será de desaceleración económica, pero no llegaremos a la recesión de la que tanto se habló".

Seguidamente el moderador preguntó a los ponentes sobre lo que se espera de la política monetaria en los próximos meses. Duce habló de una "situación anormal, pues la pandemia ha favorecido mucho el ahorro, por lo que el consumo ha caído, pero no tanto como se preveía, y no sabemos hasta cuándo estos ahorros podrán paliar la desaceleración que vivimos". Fernández, por su parte, habló que "el consumo se resentirá durante este año, sobre todo por las subidas delos tipos de interés". Cerró el turno García del Barrio, que explicó que "la predicción es complicada, porque los bancos analizan la situación casi mes a mes, y queda por ver cómo afectará esto a la vida de los ciudadanos".

Los mercados financieros y la política fiscal fueron otros dos temas que se trataron en esta mesa, sobre los que pueden destacarse las predicciones de volatilidad e incertidumbre de este2023 en las que coincidieron los tres ponentes, y por otro lado, García Barrios tocó un tema importante, la inflación subyaciente: "hay precios que han aumentado por la situación actual, pero que cuando nos recuperemos no van a bajar, y eso es preocupante".

Sistema fiscal y normativa laboral

La siguiente mesa de debate, moderada por Ignacio Ruiz Jarabo, divulgador fiscal y x director dela AEAT, giró en torno a los impuestos, a la forma de recaudar y a los posibles abusos generados por esa recaudación. Esta mesa contó con la presencia de tres ponentes de excepción: el asesor fiscal Bernabé Torres, el empresario Emilio Valero y el periodista de investigación Alejo Moreno. En este debate se puso en énfasis la "extrema presión de obligaciones fiscales a la que están sometidos los empresarios y autónomos. Algo que es una verdadera rémora para el desarrollo", destacó el moderador. La mesa concluyó con un llamamiento a mejorar la "mala relación entre el contribuyente y el Estado", sentenció Ruiz Jarabo.

La mañana concluyó con la mesa de debate moderada por Emilia Ruiz Jarabo, magistrada jubilada delo social de la Audiencia Nacional. Jorge Puente, de Puente Legal Abogados, Ernesto Matesanz, de Clece, Valentín García, de Cuatrecasas y Rosa Rodríguez, de Roca Junyent abordaron las últimas modificaciones en materia laboral para exponer que, efectivamente, los empresarios y autónomos necesitan más apoyo y menos trabas burocráticas y legales para poder desarrollar su actividad de manera más eficaz. En este sentido, declaró la moderadora, "Es importante este apoyo para las empresas, que son las verdaderas creadoras de riqueza y empleo", concluyó.

Trabajadores autónomos

Una mesa de debate muy esperada fue la que moderó Celia Ferrero, de ATA, que contó con la presencia de Daniel Pueyo, de UGT, Luis Méndez, de CEIM y de Agustín Vaquero, Subdirector General de Autónomos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. Esta mesa estuvo centrada en este colectivo, que tan maltratado está siendo por la administración pública. "El asesoramiento es completamente necesario para los autónomos, y en este sentido los gestores administrativos hacen un trabajo excelente", destacó Vaquero.

Un mundo digital

La última conferencia del congreso, que precedió a las dos mesas de debate de cierre, corrió a cargo de Curro Márquez, experto en ciberseguridad de Telefónica, que centró su intervención en un aspecto que ha pasado a ser una prioridad en las empresas. Márquez destacó que la ciberseguridad es un claro beneficio para las empresas, porque "cuando una empresa se posiciona en Internet disfruta de muchos beneficios, pero también corre una serie de riesgos". Obviamente es un coste, porque hay que invertir en varios factores: personal, licencias, software, etc. "Mas que un coste es una inversión. Lo que pasa es que los beneficios vendrán en relación a lo que invirtamos y a lo que queremos proteger", destacó Márquez.

"Entre el 85 y el 90% delos delitos están relacionados con la ciberseguridad y los ciberataques", destacó Márquez. Los datos que tenemos en las empresas son responsabilidad delas empresas, de manera que sufrir un ciberataque, con su consecuente precio por recuperar esos datos, puede desembocar además en una negligencia por parte de la empresa, que no ha destinado los recursos necesarios para proteger esa información de la manera adecuada.

Márquez concluyó que "tenemos la obligación de proteger los datos, por un lado legal y, por otro, como inversión". Esta actividad tiene un coste, que debe ser tomada como una inversión necesaria.

Emprendedores y periodistas

Las dos últimas mesas de debate corrieron a cargo de emprendedores y periodistas, respectivamente. Fueron mesasen las que se recogieron las conclusiones del congreso y que estuvieron bien nutridas de expertos ponentes. La primera de ellas, moderada por Borja Martín, emprendedor y experto financiero, contó con otros tres emprendedores y expertos: Guillermo Enseñat, abogado experto en startups, Eduardo Serrano, CFO de Snippet y Christian Haaxman, inversor. La mes , bajo el título "España, ¿es país para emprender?", fue muy interesante para los asistentes, pues los cuatro emprendedores dieron muchas claves a los gestores administrativos presentes para crear sinergias entre startups y gestores o administraciones.

Los ponentes recogieron los argumentos de mesas y conferencias anteriores y reclamaron a la administración más apoyo y menos trabas para el correcto desarrollo de su actividad profesional, aunque según Eduardo Serrano "hay una gran diferencia entre una pyme y una startup". La situación para estas últimas, no obstante, es más favorable que para las primeras, pues hay un ecosistema mejor para este tipo de empresas, sobre todo en fondos de inversión, pero la nueva ley de startups no es muy favorable, aunque sí es interesante, concluyó Haaxman.

La última mesa de la jornada estuvo moderada por el veterano periodista Xavier Gil Pecharromán, experto en normativa. Bajo el título "La visión crítica del periodista", los ponentes Yolanda Gómez, subdirectora de ABC y Carlos Sánchez, director adjunto de El Confidencial,

El moderador hizo hincapié en el cambio de paradigma del periodismo a raíz de la pandemia por covid-19."Hemos a prendido a hacer periodismo sin estar en el lugar de la noticia", destacó Gómez, aunque lo que ha cambiado el modo de hacer periodismo no ha sido la pandemia sino la digitalización, la capacidad de llegar a mucha información en muy poco tiempo. Pero lo realmente importante es "tener fuentes que interpreten esos datos para transmitirlo al ciudadano", destacó Yolanda Gómez. Por su parte, Carlos Sánchez coincidió en la "importancia de la correcta interpretación de los datos" a laque hizo alusión Yolanda Gómez como parte del servicio a la sociedad que es el periodismo. Para lograr este objetivo, "es imprescindible contar con centros y organismos estadísticos independientes que garanticen la veracidad y transparencia de los datos que aportan", concluyó Gómez.

El moderador dirigió una nueva pregunta a los ponentes: ¿Dónde está diferencia entre opinión e interpretación? El dato lo tienen todos, el verdadero reto es la interpretación, pero sin mezclar la opinión, que para eso están los editoriales. "Es un punto que tenemos que trabajar más", declaró Gómez. Por su parte, Carlos Sánchez hizo un llamamiento a la información más profunda, porque "estamos en una sociedad que se informa a base de titulares", por las redes sociales, yeso es un drama para el periodismo tradicional. "No podemos confundir una red social con un medio de comunicación", concluyó Gómez. Sobre el análisis de la situación económica actual, Sánchez destacó la importancia de "separar lo estructural de lo coyuntural".

Conclusión del congreso

Agradeciendo la presencia de asistentes y amigos, el presidente de ICOGAM tomó de nuevo la palabra para concluir con varias pinceladas este primer congreso. Fernando Santiago destacó "la importancia de la figura de los gestores administrativos como partícipe en la mejora de la situación económica".

Fernando Santiago tocó todos los temas hablados y trabajados en el congreso, destacando las ponencias y las mesas de debate. La ciberseguridad es más una oportunidad que un coste para los empresarios. Para los autónomos la situación no es ni de cerca buena, pero la burocracia, los impuestos y la maraña administrativa, a los que animó a contar con la ayuda de los gestores administrativos para conocer mejor sus oportunidades, obligaciones y riesgos. Sobre el tema de normativa laboral, recogió lo comentado en la mesa de debate y demandó un cambio radical de la normativa vigente, pues la última reforma ha sido un mal maquillaje de una mala situación, en opinión del presidente de ICOGAM. Uno por uno, fue desgranando los puntos más destacados de las mesas de debate y conferencias: startups, sistema fiscal, indicadores macroeconómicos, demoscopia, etc. El presidente de ICOGAM terminó su intervención recordando su apoyo a los empresarios, recordando el acoso sufrido por Juan Roig de mano de la administración, a la vez que pidió la facilitación de los procesos administrativos, facilitando el acceso y poniendo en valor a la figura del autónomo.

Con esta ponencia se puso punto final al I Congreso ICOGAM, emplazando a los asistentes a participar en las próximas actividades y encuentros que el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid pondrá en marcha en el marco del 90 aniversario de la creación del Colegio y la importante figura del gestor administrativo.