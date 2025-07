Conocimiento y liderazgo en los Cursos de Verano CEU-María Cristina

Con un prestigioso programa impartido por un claustro de primer nivel, la Fundación Universitaria San Pablo CEU ofrece del 30 de junio el 18 de Julio los Cursos de Verano CEU – El Escorial organizados por el Centro CEU de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU-CEFAS), dirigidos por el catedrático de Ciencia Política y Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participó en el acto de inauguración de esta edición destacando que la universidad, cumpliendo su misión, es más necesaria que nunca: “Esta universidad cristiana tiene una doble misión, porque el cristiano tiene fe en la veracidad y el universitario más aún; porque ha de buscar la verdad incluso cuando no es evidente, esa verdad que todavía no se ve o que está oculta. Tiene la misión del respeto por la realidad y no permitir que la suplanten”. La presidenta hizo alusión al Estado de Derecho y la separación de poderes, tema que será abordado a lo largo de los cursos: “la democracia sin ley es una cueva de ladrones” y que “nada está por encima de la ley de leyes: la Constitución”. Ayuso concluyó su intervención afirmando que “sois pilar de Occidente y universal por partida doble: por católicos y por el saber universal. De hecho, la universidad católica se funda sobre la idea que, ‘si la verdad nos hará libres, la libertad nos hace responsables’”.

La inauguración también ha contado con la intervención del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, quien participó en una sesión en la que compartió reflexiones con Juan José Matarí, presidente de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, un diálogo que estuvo centrado en los desafíos que plantea el liderazgo político en contextos democráticos complejos. Edmundo puso el énfasis en el plano económico, destacando que “no hay país que pueda salir solvente si no guarda un desarrollo económico acorde a sus necesidades. La pobreza y la desigualdad social afectan al desarrollo económico y social. La idea que tenemos es convertir a Venezuela en el hub energético de América”, destacó el presidente electo.

Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU recordó durante su intervención que con la celebración de estos cursos, el CEU pretende crear comunidad en torno al conocimiento, fomentar el pensamiento crítico y abrir camino, “para que nuestras universidades sean verdaderos motores de transformación social. Lo hacemos desde la convicción de que educar es también formar ciudadanos comprometidos con el bien común” concluyó. Durante el acto también intervinieron la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban; el Padre Enrique Somavilla, rector del RCU Escorial-María Cristina; y el director de los Cursos de Verano, Benigno Pendás.

Programa con figuras destacadas

Esta I Edición de los Cursos de Verano CEU-María Cristina ofrece un total de 14 cursos que se celebrarán durante un período de tres semanas hasta el 18 de julio. Entre los ponentes que participarán cabe destacar figuras como el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos; la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute; el periodista, analista político y escritor estadounidense Robert D. Kaplan; el arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor Francisco José Prieto; el director de cine español José Luis López Linares; el escritor y crítico literario Juan Manuel de Prada; y la directora y ganadora del Goya a Mejor Película, La Infiltrada, Arantxa Echevarría. La clausura tendrá lugar el viernes 18 de julio, y contará con la intervención del jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat y Berea, cuya trayectoria y experiencia aportarán una perspectiva enriquecedora al cierre del curso.

Los Cursos de Verano CEU-María Cristina se inauguran como una nueva propuesta del CEU para consolidar su compromiso con la excelencia académica. El espacio está dirigido tanto a la comunidad universitaria como al público en general, ofreciendo un enfoque abierto y accesible a todos los interesados. Dentro del marco de la programación, se han organizado también una serie de actividades complementarias para enriquecer la experiencia de los alumnos. Estas actividades, gratuitas y abiertas al público en general, se llevarán a cabo al finalizar las jornadas de cada curso e incluirán un cinefórum, una visita guiada al Cuartel General de Ejército de Tierra y un concierto del coro de la Escolanía de la Abadía del Valle de los Caídos, entre otras.