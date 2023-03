¿Te ha costado encontrar pimiento rojo en el supermercado? Este es el motivo

Noticias relacionadas Escasez de alimentos El Gobierno británico insta a sus ciudadanos a comer nabos ante la falta de productos frescos en los supermercados

La ola de frío y la falta de sol que azotó España hace un mes dejó las cosechas de los invernaderos del sur del país en pausa. La mala climatología ralentizó el proceso de crecimiento de las hortalizas, lo que derivó en una importante reducción de las cosechas. Este parón en la producción provocó cierto desabastecimiento en los supermercados y mercados tanto españoles como europeos, el principal ejemplo de ello fue la “crisis de la ensalada” que vivió Reino Unido a finales de febrero y principios de marzo. Las cadenas de supermercados británicas comenzaron a racionar la compra de frutas y verduras como tomates, pepinos y pimientos después de que su suministro cayera por el mal tiempo en España y Marruecos, a lo que se sumó una menor producción en los invernaderos de Gran Bretaña y Holanda. El clima casi veraniego que reina en España desde hace varios días deja atrás el fantasma de la escasez, pero hay supermercados en los que desde hace unas semanas ha sido muy difícil conseguir pimiento, en concreto, rojo. Las organizaciones agrarias aclaran los motivos.

“El pimiento rojo adopta ese color por el sol. Sale verde y madura. Tarda aproximadamente dos semanas en ponerse rojo, pero cuando no hay luz este proceso se demora y puede durar un mes”, explica Andrés Góngora, responsable de hortalizas de COAG. Esto es precisamente lo que ocurrió en febrero cuando llegó el frío, el viento, las nevadas y la lluvia. “Hemos tenido un invierno muy tardío y atípico. No he conocido una racha de un mes de febrero así en Almería antes, con tanta lluvia y frío”, cuenta Góngora, que añade que el pimiento rojo que consumimos ahora sale de los invernaderos de Murcia y Almería.

Este mal tiempo ralentizó el proceso de maduración del pimiento rojo y provocó la escasez de este producto en los lineales de todos los supermercados. “Ha habido momentos en los que ha faltado mucho pimiento rojo” y de otros colores, reconoce el responsable de hortalizas de COAG, pero no ha habido problemas con la producción de pimiento verde, que no necesita madurar.

Góngora asegura que desde la segunda semana de marzo la situación se ha estabilizado, aunque aún puede haber supermercados en los que sea difícil encontrar esta verdura. “La situación está más normalizada, pero no ha habido una avalancha de producción porque los cultivos han quedado tocados. No estamos al 100%, pero la maduración del pimiento rojo se está acelerando porque las temperaturas son buenas”, apunta.

Adoración Blanque, presidenta de Asaja Almería, expone los mismos motivos para explicar “que el pimiento rojo haya fallado en algunos supermercados”, pero insiste en que ha sido algo puntual y que no se ha producido un desabastecimiento generalizado a nivel europeo ni nacional. Blanque subraya que aunque ha podido ser más difícil encontrar pimiento rojo durante algunas semanas, el verde no ha escaseado. De hecho, apunta que el buen precio del pimiento verde puede haber influido también en la producción, ya que algunos agricultores han decidido cortar los pimientos en verde en lugar de esperar varias semanas a que maduren, lo que ocasionaría un gasto extra por el mal tiempo.

La presidenta de Asaja Almería también descarta que esta escasez de pimiento rojo haya sido más intensa en algunas zonas de España, ya que las cadenas de supermercados suelen comprar todo el producto a través de una central y luego lo distribuyen a sus locales. Otra cosa distinta es que en los mercados de abastos locales la incidencia haya podido ser algo menor en el sur al comprar directamente a los productores en subastas, pero insiste en que no se han producido grandes diferencias entre territorios.