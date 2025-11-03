El crédito a las familias creció un 3,8 % en septiembre, el mayor avance desde finales de 2008

El crédito concedido a las familias creció un 3,8 % en septiembre en tasa interanual, hasta 705.616 millones de euros, lo que supone el mayor avance desde diciembre de 2008, gracias a que la financiación al consumo aumentó en el mismo periodo un 10,1 %, hasta 110.545 millones.

El crédito al consumo no crecía a ese ritmo desde el estallido de la pandemia del coronavirus, en marzo de 2020.

La cartera del crédito a las familias incluye también la financiación destinada a vivienda, entre ella las hipotecas, que creció un 3,1 % respecto a septiembre de 2024, el mayor incremento desde febrero de 2009, hasta 511.273 millones.

En comparación con agosto, el crédito total a las familias, incluyendo tanto consumo como hipotecas, avanzó un 0,28 %, según los datos publicados este lunes por el Banco de España.

En cuanto a la financiación a empresas, el crédito, sin embargo, se redujo un 0,3 % en septiembre en tasa interanual, hasta 941.554 millones, y bajó un 0,15 % respecto a agosto