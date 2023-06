¿Cuánto tendré que pagar si presento la declaración de la Renta fuera de plazo?

No hacer o presentar tarde la declaración de la Renta sale caro. La campaña del IRPF correspondiente al ejercicio fiscal de 2022 ha entrado en su recta final: el 30 de junio acabará el plazo para cumplir con esta obligación fiscal. Según los últimos datos de Hacienda, ya han presentado su declaración el 74% de los españoles con resultado a devolver. Sin embargo, los contribuyentes que deben ingresar a Hacienda están demorando la presentación de este trámite, y el 63% todavía no lo ha realizado.Esto supone que Hacienda recaudará más de 12.000 millones de euros sólo durante el mes de junio, apunta TaxDown. No obstante, esta cantidad podría aumentar si los españoles se retrasan en su pago, advierten desde esta plataforma para hacer la declaración de la Renta.

Sanciones y multas por presentar la declaración fuera de plazo

Si se le pasa el plazo para hacer de la Renta o no la presenta porque pensaba que no estaba obligado, puede cumplir con sus obligaciones días, semanas, meses e inclusos años después, pero le saldrá caro. La Agencia Tributaria le notificará inmediatamente la infracción. El organismo tiene un plazo de cuatro años para revisar el IRPF, por lo que si de aquí hasta 2026 detectan alguna irregularidad, Hacienda le enviará un requerimiento e iniciará un procedimiento sancionador una vez le notifique.

La mejor alternativa siempre es presentar la declaración por voluntad propia, aunque sea fuera de plazo, en lugar de esperar a que la Agencia Tributaria detecte que no ha realizado el trámite cuando estaba obligado a ello. Además, el recargo o sanción aplicado también dependerá del resultado de la declaración de la Renta, ya que si Hacienda es la perjudicada la sanción será mayor.

Si sale a devolver y presenta la declaración antes de que Hacienda mande un requerimiento, tendrá que pagar una multa de 100 euros, que podría quedarse en 75 euros si no se recurre el resultado y se paga la sanción a tiempo. En cambio, si Hacienda le manda el requerimiento, la sanción aumentará hasta los 200 euros. En consecuencia, si la devolución es menor a esta multa, podría ocurrir que a un contribuyente que le saliese en positivo en un primer momento, luego le salga a pagar.

Para declaraciones con resultado a pagar, si la envía en un plazo de tres meses desde el fin de la campaña, la sanción será del 5% del resultado. Si lo hace entre los tres y los seis meses posteriores, el recargo se eleva al 10%; si pasan entre seis meses y un año desde que debería haber presentado la declaración de forma voluntaria, Hacienda le reclamará el 15%, mientras que si supera el año de demora, el porcentaje de recargo aumenta hasta el 20%. Todo ello, teniendo en cuenta que Hacienda no le haya mandado aún un requerimiento. Si esto ocurre, los porcentajes se disparan.

Dependiendo de la gravedad de la infracción, el recargo será de entre el 50% y el 150% de lo que tenía que pagar, según figura en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, aunque la sanción se puede reducir un 30% por conformidad. Además también podrá reducir la multa otro 25% si paga dentro del periodo voluntario que marque la notificación de la Agencia Tributaria. En el supuesto de que a una persona le salga a pagar hasta 1.200 euros, podrá llegar a tener que abonar hasta 3.000 euros, advierten los expertos fiscales de TaxDown, es decir, una cuantía mayor al ahorro medio de las familias, que en 2022 se sitúa en torno a 2.800 euros, después de haberse reducido un 6,6% en el último año.

Dos días clave: 27 y 30 de junio

El último día para presentar este año la declaración de la Renta es el jueves 30 de junio de 2023. Sin embargo, el lunes 27 de junio es el último día para domiciliar el pago de la declaración de la Renta. Es decir, que si la declaración le sale al contribuyente a pagar y la presenta los días 28, 29 o 30 de junio, no podrá pagarla online a través de domiciliación bancaria y tendrá que ir presencialmente al banco para saldar su deuda con Hacienda.