¿Cuándo cobra Hacienda las declaraciones de la Renta que salen a pagar?

Está previsto que en esta campaña de la Renta 2022-2023 se presenten un total de 22.899.000 declaraciones, un 3,4% más que el año anterior. De ese total, se estima que den derecho a devolución un 60% de ellas –13.600.000, un 2% menos– por un importe que rondará los 9.946 millones de euros, un 2,4% inferior a la anterior campaña. Mientras, los contribuyentes que cuentan con declaraciones a ingresar serán cerca de 7.649.000, un 14,2% más, por importe de 16.448 millones, un 5,6% más respecto al ejercicio anterior. Si se encuentra en este último grupo, estas son las opciones de pago que tiene y cuándo se lo cobrará Hacienda.

Pago único

Aquellos contribuyentes que decidan realizar un pago único para saldar cuentas con la Agencia Tributaria los antes posible, podrán hacerlo dentro de los plazos ordinarios hasta el 30 de junio, que es cuando dará por finalizada la campaña de la Renta, y la deuda se resolverá al momento. Este ingreso se podrá realizar vía electrónica o acudiendo a cualquiera de las entidades bancarias asociadas. Asimismo, los contribuyentes también tendrán la oportunidad de domiciliar el pago, siempre y cuando se realice antes del martes 27 de junio, ya que será cuando concluya el plazo para poder hacer la domiciliación bancaria.

Pago fraccionado

La otra opción es fraccionar el pago en dos plazos. De hecho, esta la opción de pago que sale por defecto al presentar la declaración y no conlleva ningún tipo de recargo. Si elige esta opción, es conveniente saber cuándo le quitará el dinero Hacienda. El primer pago será de un 60% del total y se restará de su cuenta en el momento de presentar la declaración de la renta, mientras que el 40% restante se podrá abonar hasta el 7 de noviembre como fecha límite.

Si decide pagar a plazos, deberá seleccionar el método que prefiera.

-Pago domiciliado: se deberá introducir el IBAN de la cuenta bancaria en la que se harán los cargos.

-Pago electrónico: se puede realizar con cargo en cuenta, a través de una tarjeta de crédito o débito, o incluso mediante la banca electrónica.

-Entidad bancaria: el contribuyente puede acudir presencialmente al banco y la declaración quedará como presentada pero "pendiente de ingreso", estableciéndose el pago antes del 30 de junio.

Aplazamiento

Si está atravesando un momento difícil económicamente y no puede asumir ni siquiera el pago fraccionado de sus deudas tributarias, puede optar por solicitar un aplazamiento. Cuando el importe a pagar no supera los 30.000 euros no es necesario justificar nada ante Hacienda ni aportar garantías. En cambio, cuando se supera esa cantidad sí que hay que demostrar la existencia de dificultades financieras y aportar garantías de pago.

Este aplazamiento se puede solicitar a través de Renta Web de la Agencia Tributaria a la hora de presentar la declaración de la Renta marcando la casilla "No fraccionado", seleccionando la opción "Otras modalidades de pago" y, por último, pulsando en "Reconocimiento de deuda", con solicitud de aplazamiento. En este caso el contribuyente tendrá que pagar un tipo de interés del 3,75%.