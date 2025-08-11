BBVA confirma que sigue adelante con la opa sobre el Banco Sabadell pese a la venta de TSB y el macrodividendo aprobado

BBVA continúa adelante con la opa lanzada sobre Banco Sabadell. Así lo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la que ha informado de que "actualizará y publicará toda la información relevante una vez obtenga, previsiblemente a principios de septiembre, la aprobación del folleto por parte de la CNMV." Confirma de este modo que no le ha asustado que la junta de accionistas haya aprobado la venta de TSB al Banco Santander y el macrodividendo de 2.500 millones de euros. "Una vez analizados los acuerdos adoptados y considerando la información disponible, BBVA ha decidido no desistir de la oferta por esta causa y, por lo tanto, la misma se mantiene vigente conforme a lo previsto en la normativa aplicable", ha señalado en su comunicado.

La entidad que preside Carlos Torres espera que los accionistas de la entidad catalana puedan decidir en septiembre si aceptan su oferta de compra, que pasa por el mismo canje de acciones aprobado hasta ahora -sin que se sepa que haya apostado por una mejora de las condiciones-, y acaba con todas las dudas que se habían alentado desde la semana pasada tras el apoyo mayoritario de los accionistas a las decisiones del Consejo de Administración del Sabadell.

Fuentes del banco de La Vela han señalado a LA RAZÓN que su intención es mantener sin cambios los pasos previstos, por lo que actualizará y publicará toda la información relevante "una vez obtenga, previsiblemente a principios de septiembre, la aprobación del folleto por parte de la CNMV", lo que lleva hasta final de ese mes o incluso primeros de octubre la resolución final de la operación por parte de los accionistas del banco vallesano.

Aunque el consejero delegado del BBVA, Onur Genç, durante la última presentación de resultados del banco, el pasado 31 de julio, abría la puerta a una posible marcha atrás en su propósito de hacerse con el control del Sabadell, también aseguraba que "nuestro foco es la creación de valor. Invertimos capital sólo si tiene sentido desde esta óptica de creación de valor", algo que han asumido continúa siendo posible.

