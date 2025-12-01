Daniel Lacalle recibe el Premio de Honor Diego de Covarrubias 2025

El Centro Diego de Covarrubias (CDC) ha entregado su Premio de Honor 2025 al economista español y divulgador Daniel Lacalle, colaborador de este periódico.

Este galardón se otorga en el contexto de El Día Mundial de La Libertad, que instauró George W. Bush en el año 2001 para conmemorar el derribo del Muro de Berlín. La gala tuvo lugar el pasado 14 de noviembre a las 20:30 horas en el Restaurante Jai Alai.

La Directora General del CDC, Virginia Boceta, fue la encargada de presentar la gala y dar paso al turno de algunos de los invitados, que se no perdieron la oportunidad de lanzar sus elogios hacia Lacalle.

Para Bieito Rubido, Director del periódico digital 'El Debate', "Daniel defiende algo fundamental: frente a la igualdad, idea que ha acompañado a la humanidad en los últimos siglos, hay que defender la libertad".

El eurodiputado y profesor en el Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (Issep), Juan Carlos Girauta, apremió que "Daniel tiene la particularidad de que cuando habla está enseñando. Hay gente que tiene una especie de pedagogía ínsita, y entonces cuando habla lo hace de una forma tan estructurada, de una forma tan generosa con el interlocutor, que le está enseñando".

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, quiso destacar que "no es solo un teórico de la economía, no está encerrado en su torre de marfil. Daniel está bajando a la calle hablando con los inversores, con los bancos, con los fondos, con los ciudadanos, incluso los que quieren invertir y ahorrar".

Rubén Manso, Presidente del CDC y encargado de entregar el galardón, aseguró que "era una satisfacción entregarle este premio porque creo que es un gran merecedor de él, y así se une al catálogo de premiados que tenemos desde el 2016, que más que nosotros honrarles con el premio, ellos nos han honrado a nosotros al aceptarlo".

Al llegar el turno Lacalle, quiso hacer un recordatorio para "la defensa de la libertad" que se encuentra "amenazada en cada momento".

"La libertad no se hereda, la libertad se conquista y los enemigos de la libertad tienen razones muy poderosas para llevar a cabo una acción concertada y una acción en la que tienen como objetivo el control social, el socialismo, como está profundamente enraizado en nuestro arco político, porque el socialismo siempre promete el cielo pero te da el infierno".

Además, recalcó que "no es nada incompatible el liberalismo con el cristianismo y la defensa de los valores occidentales y católicos. Más aún, pensadores maravillosos que algunos de vosotros conocéis como Alex Chafuen o el Padre Sirico, y tanta gente que ha escrito libros excepcionales, en los que se recuerda que muchas de las historias de la Biblia que nos intentan contar como ejemplos de socialismo, son más bien lo contrario".

"Hemos llegado a tal nivel, en el que el debate político se ha escorado tantísimo hacia la ultra izquierda antisemita y anti católica, que hemos llegado al punto de que se llama extrema derecha a la defensa de la única democracia de Oriente medio y a la defensa de el país más libre del mundo".

Para despedirse, quiso "agradecerle al centro de Diego de Covarrubias sobre todo su labor absolutamente espectacular a la hora de defender dos cosas que podrían parecer poco cool pero es que ahora están de moda. Ahora lo punk, lo realmente hard es ser liberal y católico. Rock On!".