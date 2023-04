Declaración de la Renta: esto es lo que le costará hacerla en una gestoría

Se están agotando ya las últimas horas para que de comienzo la campaña de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2022, ya que a partir de este martes 11 de abril, los contribuyentes podrán rendir cuentas con Hacienda presentando, de forma online, sus declaraciones del IRPF y Patrimonio. Asimismo, a partir del 5 de mayo la declaración de la Renta se podrá realizar telefónicamente y desde el 1 hasta el 30 de junio de forma presencial, ya que será a finales de este mes cuando finalice esta campaña.

A pesar de que la cita anual con la Agencia Tributaria está marcada en rojo en el calendario de cientos de miles de contribuyentes, no todos se ven capacitados para realizar la declaración de la Renta por su cuenta, ya que puede generar numerosas dudas: ¿Estoy obligado a presentar la declaración? ¿Estará correcto el borrador? ¿Qué gastos puedo desgravarme para pagar menos? Fallar en alguna de estas cuestiones puede dar lugar a algún que otro error, acarreando una serie de sanciones y recargos por parte de Hacienda. Por tanto, ante este escenario no es de extrañar que muchos se planteen la posibilidad de ponerse en manos de un profesional que les ayude a presentar correctamente la declaración de la Renta.

La tarifa que una gestoría o una asesoría fiscal cobrará por hacer la declaración de la Renta variará, sobre todo, en función de la complejidad de la misma. En este sentido, en el caso de declaraciones sencillas, donde tan solo haya que revisar que los datos estén bien o incluir alguna deducción familiar o autonómica, el precio que cobra una gestoría rondará los 50 euros aproximadamente, tal y como explican desde 65ymás. No obstante, el precio irá ascendiendo en función de los elementos que añadan complejidad al impuesto como inversiones financieras, una venta de un inmueble o incluso si existen una doble imposición internacional por estancias en el extranjero. De esta forma, el coste podrá ir desde los 50 euros hasta 150 euros en el caso de aquellas declaraciones más complejas que supongan un mayor tiempo de dedicación por parte del gestor.

¿Compensa que nos hagan la declaración de la Renta?

El coste puede ser elevado para muchos bolsillos en nuestro país, por ello, serán muchos contribuyentes los que se pregunten si compensa contar con un gestor para que nos haga la declaración de la Renta.

Un profesional que se encargue de realizar este trámite sabrá sacar el máximo partido a nuestra renta, ya que no ignorará ninguna deducción que nos corresponda, ahorrándonos así dinero en nuestra cita anual con la Agencia Tributaria. Asimismo, el contribuyente podrá asegurarse de que no se estará cometiendo ningún error en la declaración que pueda conllevar posibles sanciones por parte de Hacienda. Por último, contratar un profesional también nos ahorrará tiempo al no tener que preocuparnos por nada, ya que el gestor será quién se encargue de realizar este trámite.