El desalentador perfil del autónomo: trabaja más de 10 horas, apenas se coge vacaciones y reciben poca protección social

Trabajar un mínimo de diez horas diarias, no disfrutar más de 20 días de vacaciones al año y no disfrutar de una protección acorde a lo que cotizan. Ese el desalentador panorama laboral al que se enfrenta la mayoría de los autónomos españoles. Así se ha puesto de manifiesto en el IV Estudio Nacional del Autónomo (ENA), elaborado por Infoautónomos y la Universidad de Granada (UGR), que ofrece una completa radiografía del perfil demográfico y la situación del autónomo en España en 2023 y compara los datos con los del mismo estudio en 2019, justo antes de la pandemia.

Sus conclusiones son claras: asumen todos los riesgos y la compensación recibida no lo compensa. Por a ello, los problemas económicos son el principal motivo de darse de baja en el Régimen Especial del Trabajador Autónomo (RETA) para el 80,7% de este colectivo, un porcentaje un 4,8% superior al de 2019. La crisis económica es una de las razones, pero también que casi la mitad de los trabajadores autónomos trabaja una media de diez o más horas al día, y ni siquiera pueden tomarse un mes de vacaciones al año. Además, siete de cada diez considera que no se encuentra protegido ni personal ni laboralmente por las mutuas o la Seguridad Social, dato que incide en que más del 45% de los encuestados reconozca que no volvería a darse de alta en el RETA si volviera atrás.

Por culpa de la pandemia, de los efectos nocivos de la guerra de Ucrania en la actividad empresarial y comercial, de otras crisis o para empezar un negocio, más de la mitad de los autónomos ha requerido de financiación en algún momento, y el 57% reconoce haberse visto obligado a acogerse a alguna medida del Gobierno derivada de la pandemia. Por eso, nueve de cada diez autónomos aseguran que el emprendimiento en España no resulta para nada sencillo y la mayoría considera que existe una elevada carga fiscal en su actividad profesional. También se refleja el envejecimiento laboral de este colectivo: el 45% tiene entre 40 y 54 años

Uno de los pocos elementos positivos que destacan los encuestados sobre este régimen de trabajo es la autonomía de trabajar por cuenta propia, lo es ara el 84% de ellos, mientras que casi el 70 % aplaude la flexibilidad laboral y de horarios.

Este estudio coincide justo con otro publicado esta semana llevado a cabo por Infoempleo y el grupo Adecco. En él se determina que poco más de la mitad (54,7%) se siente "más feliz" desde que trabaja por cuenta propia, cuatro puntos más que en 2021, y sólo la mitad de los encuestados ve como una ventaja del autoempleo el "ser su propio jefe", además de la posibilidad de manejar sus propios horarios (42,7%) y el trabajar en lo que más les gusta (33,8%).

Estos trabajadores independientes describen que el 75% realizan su actividad "en solitario", ya sea desde casa (45,31%) o en local alquilado (21,88%), con jornadas laborales que intensas y sin descansos, en donde el 26,5% trabaja los siete días a la semana y el 35,9%, seis días. Asimismo, se quejan de la alta fiscalidad y las elevadas cargas sociales y administrativas, que preocupan al 56%.