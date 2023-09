Se disparan los contratos temporales

El contrato temporal, llamado tras la reciente reforma laboral de 2022 contrato de duración determinada, es uno de los modelos de contrato que más cambios ha sufrido a causa de la mencionada reforma. El principal objetivo del legislador ha sido, sobre todo, limitar la temporalidad y dar preferencia a los contratos indefinidos en todas sus modalidades, en favor de otras opciones como el contrato fijo discontinuo. El contrato temporal se ha venido utilizando en algunas ocasiones en fraude de ley, por las múltiples ventajas que proporciona al empresario, sobre todo desde el punto de vista organizativo y económico. Entre ellas estarían el posible ahorro tanto en el proceso de contratación como en indemnizaciones al finalizar la relación laboral. Además, es una realidad que hacer uso de la contratación temporal se traduce en más flexibilidad a la hora de gestionar los recursos humanos.

Sin embargo, a pesar de que el marco normativo actual está acotando de forma muy evidente el uso del contrato de duración determinada, en este segundo trimestre de 2023 se ha producido una importante excepción. El principal motivo por el cual ha crecido este año la cantidad de trabajadores con este tipo de contrato podría considerarse que es la estacionalidad de la actividad, es decir la necesidad de reforzar plantillas ante la llegada del verano. Y es que, efectivamente, sí hay casos en los que están permitidos contratos puramente temporales. Por ejemplo, cuando se produce un incremento ocasional e imprevisible de la producción; cuando se produce un repunte de demanda de mano de obra que puede ser totalmente previsible, pero no es cíclico ni reiterativo; o cuando el contrato se realiza para sustituir a un trabajador. Esos podrían ser los tres motivos que explicarán este repentino aumento de la formalización de contratos temporales en el sector privado durante este segundo trimestre del 2023, motivos que quizás no jugaron un papel tan relevante durante el pasado periodo. No hay que olvidar que el 2022 fue el primer año de recuperación tras sufrir la pandemia.

Blanca Ballester, profesora del EAE Business School