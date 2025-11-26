Empresa canaria apuesta por el Sahara e irrita al Polisario

La empresa pública PROEXCA, dedicada a la internacionalización de empresas canarias, se ha asociado con la Federación de Puertos de Canarias (Fedeport) para organizar una misión comercial a Dajla, prevista del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2025. Bajo el lema “Port Dakhla 2025”, esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a las empresas de Canarias y animarlas a participar en esta misión centrada en sectores clave como el desarrollo portuario, los enlaces logísticos y los servicios marítimos en la región.

PROEXCA destaca que "se anima a las empresas canarias que operan en los sectores portuario y marítimo, así como en campos afines, a aprovechar las oportunidades que ofrece el futuro puerto atlántico de Dajla. El desarrollo de Dajla como plataforma de integración regional y un importante centro de desarrollo portuario genera nuevas perspectivas", informan medios marroquíes.

Sin embargo, la ha provocado la indignación del Frente Polisario y sus aliados. La organización Western Sahara Resource Watch calificó la iniciativa de "polémica política y jurídicamente" y enfatizó que "el gobierno marroquí lleva mucho tiempo trabajando para desarrollar la infraestructura portuaria de Dajla como parte de su estrategia para fortalecer su control sobre el Sáhara Occidental".

La organización considera que esta inversión constituye un "apoyo implícito a las reivindicaciones marroquíes sobre el territorio". Añade que la organización de una "misión comercial a la región bajo las condiciones marroquíes, sin mencionar al pueblo saharaui ni el conflicto, corre el riesgo de normalizar una situación ilegal e integrar las instituciones canarias en la estructura política de la ocupación".

