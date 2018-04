Endesa tiende la mano a Energía con las centrales

El presidente de Endesa, Borja Prado, aseguró ayer que la empresa no cerrará ninguna planta eléctrica, de carbón o nuclear «que pueda afectar verdaderamente» al precio o a la seguridad del suministro. Sobre el cierre de las plantas eléctricas, Borja Prado, quiso aclarar que existe «absoluto diálogo» con el Gobierno del país y que cualquier decisión que pueda tomarse se hará «ordenadamente».

Sin embargo, el presidente de Endesa defendió ayer en una rueda de prensa tras la junta general de accionistas que la rentabilidad para la empresa es necesaria y que por eso, en los casos en los que no sea así, se requerirá al Gobierno «una fórmula» para que sí lo sea. «Y si no es así, pues no seguiremos». En la misma línea, el consejero delegado, José Bogas, puntualizó que es necesaria « la rentabilidad y que contribuya a la seguridad de suministro. Siempre estaremos buscando la mejor forma de hacer sostenible la transición energética».

Para definir el concepto de rentabilidad, José Bogas, consejero delegado, dijo que ésta tiene que ver con la capacidad para que la compañía genere «un margen para cubrir los costes fijos y la amortización de la nueva inversión» puesto que «sin eso no podremos invertir, ya que no somos una ONG».

En cuanto al debate sobre alargar la vida de las centrales nucleares, en el que Endesa defiende su extensión hasta los 50 y 60 años, Prado recordó que las decisiones deben tomarse «por unanimidad» entre los socios dueños de las plantas y que confía en que llegarán a ponerse «de acuerdo». «No vamos a tomar ninguna decisión en una planta nuclear que pueda afectar a la estabilidad de suministro. Eso lo consideramos una irresponsabilidad y no lo haremos», afirmó. Además, aseguró que confía «en que llegaremos a un acuerdo con el Gobierno y los socios».

En cuanto a las acciones ejecutadas ayer, la junta dio el visto bueno a un plan de fidelización de directivos para el periodo comprendido entre 2018 y 2020. El plan beneficiará a sus directivos, incluidos los consejeros ejecutivos, con cantidades referenciadas al valor de las acciones de la sociedad. Su aprobación supone que, por primera vez, este tipo de planes de retribución variable a largo plazo esté vinculado a la reducción de emisiones de CO2 de la compañía.

Se trata por lo tanto de una iniciativa novedosa, pues en los últimos años el devengo de dichas retribuciones variables estaba asociado a la evolución de las acciones de la empresa.

Reelecciones

De entre los temas tratados ayer en la junta general de accionistas también destaca la reelección de Borja Prado como presidente de la compañía energética y de José Damián Bogas, como consejero delegado para un nuevo mandato. Del mismo modo, como es habitual, se aprobaron las cuentas anuales correspondientes al año 2017, ejercicio en el que Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.463 millones de euros, un 4% más que en el año anterior.