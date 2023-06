España ha perdido 286 millones de euros en 2022 debido al comercio ilícito de tabaco, lo que supone un aumento de 38 millones de euros respecto al año anterior, según revela un estudio realizado por KPMG para Philips Morris Internacional (PMI). Aunque España no es uno de los países líderes en el consumo de este tipo de tabaco, este comercio ilícito ha aumentado un 0,4% respecto al 2021 lo que supone el 3,7% del volumen total. En cuanto al tabaco falsificado, en 2022 se consumieron 440 millones de cigarrillos en nuestro país, lo que significa un aumento del 50% respecto año anterior. En 2022, la fuerzas de seguridad españolas se incautaron de 13 fábricas ilegales, mientras que esta cifra fue tan sólo de tres en 2021.

Para obtener estos datos, KPMG realiza estudios basados en las cajetillas de tabaco que los consumidores tiran en las ciudades españolas. Aunque las mafias que se encargan del comercio ilícito falsifican la apariencia de las cajetillas, no pueden conseguir lo mismo con la numeración asociada a la fabricación y tráfico legal, por lo que éste es le método utilizado para conocer el auge de este tipo de tráfico. Philip Morris Internacional señala que los perjuicios de este tipo de actividades no sólo tienen que ver con los menores ingresos para las arcas públicas sino también para la salud de los fumadores, que no tienen seguridad sobre los efectos dañinos de las sustancias utilizadas, y sobre el posible consumo de menores, ya que los estancos tienen prohibida su venta a esta colectivo y se arriesgan a perder la licencia si no cumplen la legislación.

Este estudio divulgado este miércoles abarca tanto a los países del club comunitario como a Reino Unido, Noruega, Suiza, Moldavia y Ucrania. Según los últimos datos, sólo en la UE se consumieron 35.800 millones de cigarrillos ilícitos, lo que supuso para los gobiernos la pérdida de unos 11.300 millones de euros en ingresos fiscales, un 8,5% más que en 2021. La compañía atribuye este aumento al fuerte alza de los cigarrillos falsificados que está alcanzado cotas nunca vistas en el club comunitario. El país que lidera fuertemente este ranking es Francia que copa el 61,5% de todos los cigarrillos falsificados en los Veintisiete. La empresa atribuye este dato al alto precio de los cigarrillos en el país vecino debido también a los elevados impuestos.

Según declaraciones de Gregoire Verdeaux, vicepresidente sénior de Asuntos Externos de PMI: "Algunos países que no están dispuestos a adoptar la innovación y comercializar mejores alternativas que los cigarrillos, poniéndolas a disposición de los fumadores adultos que, de otro modo, seguirían fumando, continúan basándose en unas políticas que han contribuido a la situación actual del comercio ilícito. El coste de ignorar el impacto negativo de los cigarrillos ilícitos en los fumadores adultos y en la salud pública es demasiado elevado como para obviarlo. Se ha convertido realmente en un problema ‘típico de la UE’, ya que los falsos cigarrillos se están fabricando, distribuyendo, vendiendo y consumiendo en países comunitarios, minando los esfuerzos por reducir y eliminar el consumo de cigarrillo”.