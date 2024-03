Los españoles deben destinar el 37% de sus ingresos para pagar la hipoteca

Comprar una casa es el sueño de muchas personas en nuestro país, sin embargo, el acceso a la compra de un inmueble es cada vez más complicado ante un contexto marcado por la inflación y con unos precios de la vivienda que se incrementarán entre el 1,5% y el 2,5% en 2024. Esta adquisición puede complicarse para todos los que desean convertirse en propietarios, en especial para aquellos que quieren realizar esta operación en solitario.

El Banco de España (BdE) explica que las cuotas hipotecarias no deberían superar el 30%-35% de los ingresos. Por tanto, teniendo en cuenta que salario medio bruto mensual en España es de 2.128 euros –unos 1.686 euros netos al mes–, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la cuota de la hipoteca de una vivienda no deberá de ser superior a los 590 euros al mes. No obstante, esta cifra es cada vez menos realista, dado que el precio medio de la compraventa continúa con una tendencia al alza. El valor medio de una vivienda en España se sitúa en los 1.983 euros el metro cuadrado, según datos del cuarto trimestre del Colegio de Registradores.

Ante este escenario, la firma de servicios inmobiliarios Solvia, han analizado el esfuerzo económico de aquellos españoles que adquieren en solitario un inmueble de 90 metros cuadrados en España. El desembolso medio de una persona que gana 1.686 euros al mes sería de unos 627 euros mensuales, en el caso de una hipoteca mensual con unas condiciones del 80% de financiación a 30 años. Por tanto, esta persona deberá destinar el 37% de su sueldo a pagar la hipoteca, un porcentaje que está por encima de la recomendación del Banco de España. De esta forma, debido a la dificultad de asumir los gastos en solitario, se confirma el hecho de que la tendencia actual sea comprar una casa en pareja.

Extremadura, la comunidad más accesible para comprar una casa en solitario

Extremadura y Castilla-La Mancha son las regiones donde será más factible comprar una vivienda de 90 metros cuadrados, ya que los interesados en convertirse en propietarios deberán destinar a la hipoteca una media de un 16% y un 18% de sus ingresos, respectivamente. A estos les siguen Castilla y León (22%), Región de Murcia (24%), La Rioja (25%), Principado de Asturias (25%) y Galicia (28%).

Por su parte, Aragón (31%), la Comunidad Valenciana (32%), Cantabria (34%), la Comunidad Foral de Navarra (34%) y Andalucía (35%) serían las comunidades donde, aunque adquirir una casa sí es viable, el pago de la hipoteca estaría en el límite de lo recomendado por el BdE.

Por encima de la media nacional se sitúan las Islas Baleares, convirtiéndose en la autonomía donde es menos accesible comprar sin pareja, ya que los interesados deberán destinar hasta un 61% de sus ingresos a pagar la cuota hipotecaria. Después de esta se sitúan la Comunidad de Madrid (56%), Islas Canarias (48%), País Vasco (47%) y Cataluña (44%), siendo las comunidades menos asequibles para comprar en solitario un inmueble.

Ante este contexto y con el objetivo de ayudar a la adquisición de un nuevo inmueble, Solvia ha lanzado una campaña de viviendas compuesta por cerca de 2.000 activos con unos precios de compra inferiores a 75.000 euros. Con esta promoción, y teniendo en cuenta el sueldo medio neto a nivel nacional, los futuros compradores tendrían que destinar, como máximo, el 16% de sus ingresos al pago mensual de su hipoteca, unos 267 euros al mes, si se calcula la cuota de una hipoteca a 30 años.