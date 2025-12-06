Los españoles gastarán hasta 300 euros en comida esta Navidad: así será su cesta festiva

Luces, intercambio de regalos, villancicos, turrones, lotería... Estas son tan solo algunas de las muchas cosas que caracterizan una de las épocas más especiales del año: la Navidad. En este último mes las celebraciones alrededor de la mesa son casi de obligado cumplimiento. Pero, ¿qué es lo que comen los españoles durante las fiestas navideñas? ¿Cuánto se gastan en sus compras? Aldi responde a estas preguntas en su séptima edición del Informe sobre las compras de alimentos para las celebraciones navideñas en España.

La Navidad representa un momento importante del gasto para las familias españolas. Siete de cada diez consumidores aseguran que no cambiarán su presupuesto respecto a 2024 y la mitad seguirá destinando entre 100 y 300 euros a la compra de alimentos. Aunque el principal gasto de los españoles en plena época navideña son regalos (48%), la inversión en comida y bebida para celebraciones queda muy cerca, ya que representan el 43%.

En cuanto a las festividades, el estudio revela que la Nochebuena es la más celebrada y, además, la que recibe el mayor presupuesto: un 35% de los hogares reconoce destinar en esta fecha la mayor parte de su gasto navideño. Le siguen la Nochevieja (31%) y el Día de Navidad (16%).

El precio es el factor más importante a la hora de hacer las compras. En este sentido, un 42% de los hogares afirma que, si el precio del producto no se ajusta a su presupuesto, directamente no lo compra. Asimismo, seis de cada diez aseguran que priorizan la relación calidad-precio al elegir los productos navideños. Además, para ajustarse al presupuesto y ahorrar, los consumidores aprovecharán ofertas (66%), planificarán los menús con antelación (48%) o compran marcas blancas (25%). Concretamente, la compra con antelación es ya una práctica habitual en las celebraciones navideñas: el 71% afirma que adquiere los productos al menos con una semana de margen para organizar mejor las comidas, aprovechar precios más económicos o encontrar los productos deseados.

¿Qué comen los españoles en estas fiestas?

Los pescados y mariscos se consolidan como los productos más consumidos en los menús navideños en España. El 53% de los hogares incluye estos productos como base de sus comidas y cenas festivas. Les siguen los turrones (45%) y otros dulces típicos (41%), que mantienen un papel central en estas fechas. También destacan la carne (37%) y el jamón (32%), mientras que los aperitivos y snacks (27%), los quesos (26%) y el vino (23%) completan la lista de alimentos más habituales.

En cuanto a los menús navideños, este informe muestra que el 48% de los españoles repite cada año los mismos platos principales, aunque suele introducir cambios en entrantes y postres. Un 14% mantiene exactamente las mismas recetas y un 38% apuesta por innovar con propuestas nuevas.

El asado continúa siendo el plato más habitual en el conjunto del país, si bien existen marcadas diferencias regionales: en Cataluña casi la mitad de los hogares se decanta por los canelones; en Canarias y Andalucía destacan las gambas al ajillo; Andalucía suma además un fuerte protagonismo de los canapés; y tanto la Comunidad Valenciana como Madrid tienden a elegir el cordero como plato principal.

Los hogares recurren más a los preparados

El informe también evidencia cambios en la manera de celebrar la Navidad durante los últimos cinco años. Nueve de cada diez encuestados reconoce haber modificado sus hábitos: un 43% considera que las celebraciones se han simplificado, un 29% asegura que las reuniones son ahora más reducidas y un 12% admite que las celebra con menor frecuencia.

Entre las nuevas tendencias destaca el creciente uso de platos preparados. Este año, casi un tercio de las familias planea incorporarlos a sus menús, once puntos más que hace un lustro. La practicidad (53%), la falta de tiempo (22%) y el deseo de dedicar las fiestas a otras actividades y encuentros familiares (26%) son los principales motivos detrás de esta elección.

Más de 100 productos gourmet por menos de 5 euros

El supermercado se consolida como la primera opción de compra de los españoles para las celebraciones navideñas por su relación calidad-precio (57% de los encuestados) y la comodidad de compra (46%). Las marcas propias, es decir, los productos exclusivos de cada supermercado, también ganan relevancia en este contexto: ocho de cada diez consumidores las eligen.

De cara a estas fechas, Aldi pondrá a la venta los productos gourmet de su marca propia Special, con más de 150 referencias, entre las que se incluyen mariscos, charcutería, carnes, pescados y platos preparados, además de los tradicionales turrones de su marca propia Flor de Navidad. Este año, vuelve con más de 50 novedades y más de 120 referencias cuestan menos de 5 euros, por lo que estos productos se consolidan como una alternativa "accesible y de calidad premium" para los consumidores, tal y como explica la cadena de supermercados.