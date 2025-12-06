Mejores cuentas sin comisiones para recibir pagos por Bizum (diciembre 2025)

Bizum se ha consolidado como una de las formas más comunes de enviar y recibir dinero entre particulares en España. Ya no es solo para dividir cenas: muchas empresas lo usan para pagar a empleados o recibir cobros, y cada vez más bancos ofrecen promociones si lo utilizas activamente.

En este contexto, tener una cuenta sin comisiones compatible con Bizum es más que una comodidad: puede suponer un ahorro real y, en algunos casos, ingresos extra si cumples ciertas condiciones. Diciembre de 2025 llega con nuevas campañas agresivas de captación por parte de los bancos, que combinan remuneraciones en efectivo, tarjetas gratuitas y devolución de compras por Bizum.

A continuación, analizamos las mejores cuentas sin comisiones del momento para quienes usan Bizum con regularidad y quieren evitar costes innecesarios. Todas ellas se pueden contratar online y están pensadas tanto para usuarios jóvenes como para perfiles que buscan vincular su nómina sin renunciar a la flexibilidad.

Mejores cuentas sin comisiones para Bizum en diciembre de 2025

Banco Sabadell (Cuenta Online) Condiciones Tarjetas virtuales gratis y hasta 980€ el primer año ★★★★☆ Compra online segura sin comisiones Abrir cuenta Sabadell ➜ Promoción 12 meses: hasta 980€ (2% TAE hasta 20.000€ = 400€ + 400€ por nómina y Bizum + 180€ 10% compras con Bizum)

hasta 980€ (2% TAE hasta 20.000€ = 400€ + 400€ por nómina y Bizum + 180€ 10% compras con Bizum) Tarjetas: débito y crédito gratuitas; tarjetas virtuales desde la app

débito y crédito gratuitas; tarjetas virtuales desde la app Comisiones: 0 € en mantenimiento y transferencias dentro del EEE

0 € en mantenimiento y transferencias dentro del EEE Cajeros: retiradas a débito gratis en Sabadell y EURO 6000

retiradas a débito gratis en Sabadell y EURO 6000 Liquidez: cuenta ahorro asociada para organizar el dinero

cuenta ahorro asociada para organizar el dinero Vinculación: parte de la promo requiere domiciliar nómina y activar Bizum

Ideal para: comprar por internet con tarjetas virtuales sin coste y aprovechar una oferta económica muy potente el primer año.

Abanca Condiciones Cuenta Remunerada ★★★★☆ Operativa sencilla Abrir cuenta Abanca ➜ Comisión mensual: 0,00€

0,00€ Remuneración: 2,00% TAE

2,00% TAE Saldo máximo: 50.000€

50.000€ Ingresos mínimos: 1.200€

Ideal para: cuenta combinada para operativa y ahorro con simplicidad.

Bankinter (Cuenta Digital) Condiciones Cuenta Digital ★★★★☆ Sin requisitos Abrir cuenta Bankinter ➜ TAE: 1,5%

1,5% Sin límite

No requiere domiciliar nómina y no tiene comisiones de mantenimiento

Hasta 07/01/2026

Ideal para: perfiles que buscan una cuenta corriente remunerada sin límites y sin condiciones.

BBVA (Cuenta Online) Condiciones Cuenta y tarjeta de débito por 0 € ★★★★☆ Alta online con selfie en minutos Abrir cuenta BBVA ➜ Comisiones: 0 € en mantenimiento; transferencias y retiradas gratis

0 € en mantenimiento; transferencias y retiradas gratis Promoción: hasta 760 € de abono el primer año para nuevos clientes

hasta 760 € de abono el primer año para nuevos clientes Operativa: 100% digital; alta con verificación biométrica

100% digital; alta con verificación biométrica Tarjeta: débito gratis

Ideal para: quienes buscan una cuenta online sin comisiones con un paquete promocional potente el primer año.

Cuenta Online Sabadell: hasta 980€ por vincular Bizum y tu nómina

La propuesta más ambiciosa en cuanto a incentivos es la del Banco Sabadell. Su Cuenta Online sin comisiones ofrece hasta 980€ de beneficios para nuevos clientes. Entre ellos, destaca la devolución del 10% de tus compras con Bizum hasta un máximo de 180€, y un ingreso directo de 400€ si domicilias tu nómina y vinculas Bizum.

Además, remunera el saldo con un 2% TAE hasta 20.000€, lo que supone hasta 400€ adicionales al año solo por tener dinero en la cuenta. Todo ello sin comisiones, sin necesidad de domiciliar recibos y con tarjetas de débito y crédito gratuitas.

La operativa es 100% online y la activación de la promoción requiere aceptar condiciones específicas y, en algunos casos, enviar una previsualización si se accede desde campañas promocionales o comparadores.

Ventajas relevantes

Hasta 980€ en promociones acumuladas.

2% TAE hasta 20.000€.

Devolución del 10% en pagos Bizum.

Tarjetas gratuitas y sin comisiones.

Inconvenientes reales

Las condiciones para obtener todo el incentivo pueden ser estrictas.

Algunas promociones requieren activación específica.

Cuenta Clara de Abanca: hasta 500€ por domiciliar tu nómina

Abanca mantiene su Cuenta Clara como una de las opciones más sólidas sin comisiones. El banco ofrece hasta 500€ de incentivo por domiciliar tu nómina —una de las cantidades más altas del mercado actualmente.

El proceso de alta es completamente online y se completa en unos 10 minutos, sin necesidad de acudir a oficinas. No se aplican comisiones de mantenimiento, y tanto la tarjeta de débito como la de crédito son gratuitas. Por supuesto, permite operar con Bizum de forma normal.

Es una cuenta recomendable para quienes quieren domiciliar ingresos sin complicaciones, aprovechar el incentivo inicial y gestionar todo desde la app móvil.

Ventajas relevantes

Hasta 500€ por traer tu nómina.

Tarjetas gratis y sin condiciones.

Alta online en pocos minutos.

Compatible con Bizum.

Inconvenientes reales

Sin remuneración de saldo.

Requiere domiciliar nómina para acceder a la promoción.

Cuenta Nómina Bankinter: hasta 680€ en intereses el primer año

La cuenta nómina de Bankinter es una de las pocas del mercado que sigue apostando por remuneración elevada del saldo, sin cobrar comisiones. Ofrece un 5% TAE el primer año y 2% TAE el segundo, sobre un saldo máximo de 10.000€. Esto supone hasta 680€ de rentabilidad en dos años si se mantienen las condiciones.

No exige gastos por mantenimiento, ni por las tarjetas de débito o crédito, y permite operar con Bizum sin limitaciones. Es una buena alternativa si planeas domiciliar tu nómina y mantener un saldo estable, ya que su rentabilidad directa es superior a la media.

Ventajas relevantes

Rentabilidad de hasta 680€ en dos años.

Tarjetas gratuitas y sin comisiones.

Transferencias inmediatas incluidas.

Compatible con Bizum.

Inconvenientes reales

Requiere domiciliar nómina y cumplir ciertas condiciones.

Saldo máximo remunerado limitado a 10.000€.

Cuenta Online Sin Comisiones BBVA: hasta 760€ por nuevas altas

BBVA sigue liderando en captación digital con su Cuenta Online Sin Comisiones. Permite abrirse con un selfie en pocos minutos, no tiene gastos de mantenimiento y ofrece una tarjeta de débito gratuita desde el primer día. Todo ello sin exigir domiciliar nómina.

Lo más llamativo es que el banco ofrece hasta 760€ de bonificación el primer año, combinando diferentes acciones: domiciliar ingresos, usar Bizum, realizar compras con tarjeta, etc. Además, las transferencias y retiradas de efectivo son gratuitas, y la app de BBVA es una de las mejor valoradas en operativa móvil.

Ventajas relevantes

Hasta 760€ en bonificaciones por uso.

Sin comisiones ni condiciones de ingresos.

Tarjeta gratuita y operativa digital completa.

Compatible con Bizum desde el alta.

Inconvenientes reales

La bonificación requiere cumplir varios pasos.

Algunas promociones tienen plazas limitadas.

¿Cómo elegir la mejor cuenta sin comisiones con Bizum?

A la hora de escoger una cuenta sin comisiones que permita usar Bizum, hay varios factores clave que conviene tener en cuenta. No todas las cuentas gratuitas ofrecen los mismos servicios ni las mismas condiciones, y muchas de las promociones actuales están sujetas a requisitos específicos.

Aquí te explicamos qué debes mirar antes de contratar una cuenta para recibir pagos por Bizum sin pagar comisiones:

1. Comisiones reales: ¿es 100% gratuita?

Aunque muchas entidades anuncian cuentas “sin comisiones”, algunas exigen domiciliar ingresos, recibos o usar la tarjeta con cierta frecuencia para mantener la gratuidad. Asegúrate de que no haya comisiones de mantenimiento, administración, ni por transferencias o tarjetas. Las cuatro cuentas que analizamos (Sabadell, Abanca, Bankinter y BBVA) sí cumplen este criterio si se contratan en su versión online.

2. Compatibilidad con Bizum desde el primer día

No todas las cuentas permiten activar Bizum inmediatamente tras el alta. Revisa si puedes usar Bizum sin necesidad de ir a una oficina y si la app del banco tiene buenas valoraciones para operar con pagos móviles. Todos los bancos mencionados (BBVA, Sabadell, etc.) permiten usar Bizum desde la app sin coste.

3. ¿Exige domiciliar nómina?

Este punto es clave: si no puedes (o no quieres) domiciliar tu nómina, necesitarás una cuenta realmente libre de condiciones. En ese caso, BBVA y Sabadell ofrecen opciones sin necesidad de ingresos recurrentes. Si sí puedes domiciliarla, Abanca o Bankinter te premiarán con incentivos de hasta 500€ o 680€ en remuneración.

4. Bonificaciones por usar Bizum o remuneración del saldo

Algunas cuentas ofrecen devoluciones por pagos con Bizum, como Sabadell (10% hasta 180€), o incluso te pagan por mantener saldo (como Bankinter, con hasta 5% TAE). Esto puede marcar una diferencia real si usas la cuenta con frecuencia. Verifica siempre las condiciones: importe mínimo, duración de la promoción, límite de saldo, etc.

5. Alta online y operativa digital

Hoy día es clave poder abrir la cuenta desde casa en pocos minutos, sin papeleos ni visitas a la oficina. Las mejores cuentas para Bizum permiten contratación 100% online, verificación con selfie y activación inmediata. Además, es importante que la app sea intuitiva y segura, ya que gestionarás desde ahí tus pagos móviles.

6. Reputación y seguridad del banco

Aunque existan opciones en neobancos o fintechs, muchos usuarios prefieren operar con bancos consolidados como BBVA, Bankinter o Sabadell, que ofrecen tanto seguridad regulatoria como atención al cliente en español. Eso puede ser decisivo si surge algún problema con una transferencia o necesitas asistencia.

Preguntas frecuentes sobre cuentas sin comisiones con Bizum

¿Cuál es la mejor cuenta sin comisiones para recibir dinero por Bizum?

Depende de tu perfil. Si quieres máxima recompensa y puedes domiciliar nómina, la Cuenta Online de Sabadell es de las más completas (hasta 980€ en incentivos). Si prefieres no domiciliar nada, BBVA ofrece una cuenta gratuita con Bizum y tarjeta sin condiciones.

¿Puedo usar Bizum con una cuenta sin nómina?

Sí. Cuentas como la de BBVA o Sabadell permiten usar Bizum sin necesidad de domiciliar nómina. Solo necesitas tener activa la app del banco y registrar tu número móvil.

¿Hay cuentas que te paguen por usar Bizum?

Sí. Sabadell, por ejemplo, devuelve el 10% de tus compras con Bizum (hasta 180€), y BBVA incluye el uso de Bizum como parte de su bonificación de bienvenida.

¿Qué bancos permiten usar Bizum sin comisiones?

Todos los grandes bancos en España (BBVA, Sabadell, Abanca, Bankinter, CaixaBank, etc.) permiten Bizum gratis desde su app, siempre que la cuenta sea online y sin condiciones ocultas.

¿Cuánto dinero se puede recibir por Bizum en una cuenta sin comisiones?

El límite actual para recibir dinero por Bizum es de 2.000€ por operación, 60 operaciones al mes y 5.000€ como máximo mensual (estos límites pueden variar según el banco). Las cuentas analizadas no imponen restricciones adicionales.

La mejor cuenta sin comisiones con Bizum depende de tu perfil financiero

En 2025, los bancos han intensificado sus ofertas para captar clientes que operan online, usan Bizum y buscan evitar comisiones. La clave para elegir bien está en analizar tu perfil:

Si quieres recompensas altas y usas Bizum activamente , Sabadell te da más por tu operativa.

, Sabadell te da más por tu operativa. Si buscas una cuenta sin condiciones ni ingresos domiciliados , BBVA es la más accesible.

, BBVA es la más accesible. Si valoras remuneración del saldo , Bankinter destaca con un 5% TAE.

, Bankinter destaca con un 5% TAE. Si solo necesitas una bonificación por nómina sencilla, Abanca ofrece hasta 500€.

Todas estas cuentas se pueden abrir online, sin comisiones y con total compatibilidad con Bizum. Elegir bien puede ahorrarte costes… y darte un ingreso extra solo por cambiar de banco.

