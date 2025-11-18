Este es el banco que te devuelve hasta un 10% por pagar con tarjeta

Openbank, el banco digital del Grupo Santander, ha lanzado una nueva campaña de 'cashback' con la que ofrece hasta 500 euros a los clientes que utilicen sus tarjetas de débito y crédito durante los próximos seis meses.

Con esta promoción, la entidad devuelve hasta un 3% de las compras realizadas con tarjeta de débito y un 10% de las efectuadas con tarjeta de crédito a aquellos que domicilien su nómina, pensión, prestación por desempleo o la cuota de autónomos (RETA).

Los clientes que estén interesados en participar en esta promoción deberán abrir una cuenta en Openbank, darse de alta con el código 'CREDITO500' antes del 13 de enero de 2026 y domiciliar la nómina, pensión o prestación por desempleo por un importe igual o superior a 900 euros antes del 27 de febrero de 2026.

"Para los trabajadores autónomos, será necesario domiciliar la cuota de autónomos y realizar ingresos recurrentes por el mismo importe. En ambos casos, los clientes deberán mantener las domiciliaciones durante los siguientes 24 meses", explica la propia entidad en un comunicado.

Una vez cumplidas las condiciones, la entidad realizará el abono en la cuenta corriente o cuenta nómina del cliente al mes siguiente de haber finalizado el periodo de 'cashback'.

A través de esta campaña, el banco digital del Grupo Santander busca aumentar la vinculación de sus clientes mediante bonificaciones por el uso de sus productos financieros.