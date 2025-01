Esto es lo que debes hacer para recuperar tu dinero si te equivocas al mandar un Bizum

Bizum ha conseguido consolidarse con el paso de los años como la gran iniciativa de la banca española a la hora de realizar pagos de forma inmediata. El uso de esta forma de pago continuó creciendo en 2024 hasta alcanzar un total de 1.100 operaciones de Bizum, según los datos aportados por esta empresa. Esto supone un total de 3 millones de bizums al día, con una media de 35 operaciones de este tipo al segundo. Los pagos a amistades o familiares, las compras en comercio electrónico, y donaciones o cobros y pagos en Loterías y Apuestas del Estado, hicieron que el volumen asociado a estas operaciones superara el pasado año los 44.206 millones de euros.

Por primera vez en su historia, Bizum ha superado los 100 millones de operaciones al mes. En 2024 también batió su propio récord de operaciones al día: el pasado 29 de noviembre esta empresa registró un total de 4,8 millones de bizums, dejando una media de 55 operaciones por segundo. Actualmente son un total de 38 las entidades bancarias que ofrecen este servicio a más de 28 millones de ciudadanos en España. Esta solución de pago inmediato es la más utilizada por los españoles a día de hoy.

Si eres una de los millones de personas que hacen uso de Bizum, es muy probable que alguna vez hayas cometido este error tan habitual a la hora de realizar algún pago. Son muchas las personas que se han equivocado de contacto a la hora de realizar alguna transferencia inmediata a través de Bizum. Aunque es probable que la gran mayoría de tus contactos disponga de este servicio, hay personas que todavía no utilizan Bizum en España. Por ello, esto es lo que debes hacer si envías dinero a través de este medio, a algún contacto de tu agenda o número de teléfono que no está registrado.

¿Qué debo hacer si envío un Bizum a alguien que no lo tiene?

Si alguna vez te equivocas a la hora de realizar un pago a través de Bizum, y envías tu dinero a una persona que no tiene dado de alta este servicio, no debes preocuparte. Esto no implica que vayas a perder el dinero enviado, ya que es posible recuperarlo rápidamente. Desde Bizum han tranquilizado a los millones de españoles que hacen uso a diario de este servicio, asegurando que su dinero seguirá estando seguro y controlado.

Lo que sucede al enviar un Bizum a una persona que no está dada de alta en este sistema, es que, el destinatario de esta transferencia inmediata recibirá un SMS en su teléfono móvil. Este mensaje informa a esta persona de que se le ha enviado una cantidad de dinero a través de Bizum, además de indicarle también quién se lo ha enviado. También le advierte de que para recibir el dinero debe darse de alta en el sistema en menos de 48 horas. En el caso de que no lo haga en el plazo indicado, la operación se cancelará automáticamente.

¿Puedo cobrar el dinero solicitado a alguien que no tiene Bizum?

Esta es otra de las preguntas que muchos usuarios se han hecho alguna vez a la hora de utilizar Bizum. En muchas ocasiones, nos vemos obligados a tener que solicitar dinero a través de esta vía, a alguna persona que no tenemos guardada entre los contactos de nuestro teléfono. Bien sea por algún compromiso laboral o personal, son muchas las personas que han tenido que recurrir al Bizum para reclamar alguna deuda pendiente a alguien que no es de su confianza.

